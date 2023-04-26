MHP Yalova milletvekili adayları kim? 2023 MHP Yalova milletvekili adayları tam listesi!

14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde MHP'nin Yalova milletvekilleri listesi yayımlandı. Peki, MHP Yalova milletvekili adayları kim? 2023 MHP Yalova milletvekili adayları tam listesi!

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.04.2023 - 16:45
MHP Yalova milletvekili adayları kim? 2023 MHP Yalova milletvekili adayları tam listesi!
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Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, MHP'nin Yalova milletvekili adayları açıklandı. Yurttaşlar, MHP Yalova milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, MHP Yalova milletvekili adayları kim? MHP Yalova milletvekili adayları tam listesi! İşte, MHP Yalova milletvekili adayları tam listesi...

MHP YALOVA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

NAMIK ÖZ

CEMİL TANRIKULU

ERKAN AKÇAL


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