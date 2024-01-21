MHP Düzce ve 54 ilçe adayını açıkladı

MHP, 55 belediye başkan adayını daha açıkladı. Buna göre, MHP Düzce için Yılmaz Keser'i aday gösterdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21.01.2024 - 16:13
MHP Düzce ve 54 ilçe adayını açıkladı
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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimlerinde 7. etap olarak adaylıkları kesinleşen 1 il,  54 ilçe belediye başkan adayını açıkladı.

2024 yılı partinin 55'inci kuruluş yıl dönümü olduğu için her gün 55 belediye başkan adayını açıklayan MHP'nin yeni adayları şu şekilde: 


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