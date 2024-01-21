MHP Düzce ve 54 ilçe adayını açıkladı
MHP, 55 belediye başkan adayını daha açıkladı. Buna göre, MHP Düzce için Yılmaz Keser'i aday gösterdi.
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimlerinde 7. etap olarak adaylıkları kesinleşen 1 il, 54 ilçe belediye başkan adayını açıkladı.
2024 yılı partinin 55'inci kuruluş yıl dönümü olduğu için her gün 55 belediye başkan adayını açıklayan MHP'nin yeni adayları şu şekilde:
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