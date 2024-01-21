MHP Düzce ve 54 ilçe adayını açıkladı

Yayınlanma: 21.01.2024 - 16:13

Güncelleme: 21.01.2024 - 16:13

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimlerinde 7. etap olarak adaylıkları kesinleşen 1 il, 54 ilçe belediye başkan adayını açıkladı.

2024 yılı partinin 55'inci kuruluş yıl dönümü olduğu için her gün 55 belediye başkan adayını açıklayan MHP'nin yeni adayları şu şekilde: