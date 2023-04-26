MHP Edirne milletvekili adayları kim? 2023 MHP Edirne milletvekili adayları tam listesi!

Yayınlanma: 26.04.2023 - 13:25

Güncelleme: 26.04.2023 - 13:25

Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, MHP'nin Edirne milletvekili adayları açıklandı. Yurttaşlar, MHP Edirne milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, MHP Edirne milletvekili adayları kim? MHP Edirne milletvekili adayları tam listesi! İşte, MHP Edirne milletvekili adayları tam listesi...

MHP EDİRNE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

ALİ ÖZER

AYVAZ YALAZA

HATİCE SER

HÜLYA BALKAN