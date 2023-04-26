MHP Bilecik milletvekili adayları kim? 2023 MHP Bilecik milletvekili adayları tam listesi!

Yayınlanma: 26.04.2023 - 13:02

Güncelleme: 26.04.2023 - 13:02

Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, MHP'nin Bilecik milletvekili adayları açıklandı. Yurttaşlar, MHP Bilecik milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, MHP Bilecik milletvekili adayları kim? MHP Bilecik milletvekili adayları tam listesi! İşte, MHP Bilecik milletvekili adayları tam listesi...

MHP BİLECİK MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

İBRAHİM BAĞ

TACETTİN GÜVEN