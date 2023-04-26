MHP Bilecik milletvekili adayları kim? 2023 MHP Bilecik milletvekili adayları tam listesi!
14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde MHP'nin Bilecik milletvekilleri listesi yayımlandı. Peki, MHP Bilecik milletvekili adayları kim? 2023 MHP Bilecik milletvekili adayları tam listesi!
Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, MHP'nin Bilecik milletvekili adayları açıklandı. Yurttaşlar, MHP Bilecik milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, MHP Bilecik milletvekili adayları kim? MHP Bilecik milletvekili adayları tam listesi! İşte, MHP Bilecik milletvekili adayları tam listesi...
MHP BİLECİK MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
İBRAHİM BAĞ
TACETTİN GÜVEN
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