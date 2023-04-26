MHP Elazığ milletvekili adayları kim? 2023 MHP Elazığ milletvekili adayları tam listesi!

Yayınlanma: 26.04.2023 - 14:30

Güncelleme: 26.04.2023 - 14:30

Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, MHP'nin Elazığ milletvekili adayları açıklandı. Yurttaşlar, MHP Elazığ milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, MHP Elazığ milletvekili adayları kim? MHP Elazığ milletvekili adayları tam listesi! İşte, MHP Elazığ milletvekili adayları tam listesi...

MHP ELAZIĞ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

SEMİH IŞIKVER

OĞUZHAN DEMİR

HAKAN KUZU

YUNUS GENÇ

FATMA SEVİNÇ OĞUZHAN