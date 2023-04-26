MHP Elazığ milletvekili adayları kim? 2023 MHP Elazığ milletvekili adayları tam listesi!
14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde MHP'nin Elazığ milletvekilleri listesi yayımlandı. Peki, MHP Elazığ milletvekili adayları kim? 2023 MHP Elazığ milletvekili adayları tam listesi!
Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, MHP'nin Elazığ milletvekili adayları açıklandı. Yurttaşlar, MHP Elazığ milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, MHP Elazığ milletvekili adayları kim? MHP Elazığ milletvekili adayları tam listesi! İşte, MHP Elazığ milletvekili adayları tam listesi...
MHP ELAZIĞ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
SEMİH IŞIKVER
OĞUZHAN DEMİR
HAKAN KUZU
YUNUS GENÇ
FATMA SEVİNÇ OĞUZHAN
Resmi İlanlar
En Çok Okunan Haberler
-
- Ünlü iş insanı öldürüldü!
- İşte TÜGVA ifşaları
- Erdoğan'ın dünkü rahatsızlığına Altaylı'dan yorum
- Erdoğan canlı yayında rahatsızlandı
- Kılıçdaroğlu'ndan dördüncü Bay Kemal'in tahtası videosu
- Erdoğan'ın katıldığı canlı yayın aniden kesildi
- Cüneyt Özdemir'in 'anket' yorumu gündem oldu
- Yurttaşlar borçlarını ödemek için böbreklerini satıyor!
- Cüneyt Özdemir’e ORC Anket'in Genel Müdürü'nden yanıt
- AFAD kolileri seçim aracında