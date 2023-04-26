MHP Erzincan milletvekili adayları kim? 2023 MHP Erzincan milletvekili adayları tam listesi!
14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde MHP'nin Erzincan milletvekilleri listesi yayımlandı. Peki, MHP Erzincan milletvekili adayları kim? 2023 MHP Erzincan milletvekili adayları tam listesi!
Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, MHP'nin Erzincan milletvekili adayları açıklandı. Yurttaşlar, MHP Erzincan milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, MHP Erzincan milletvekili adayları kim? MHP Erzincan milletvekili adayları tam listesi! İşte, MHP Erzincan milletvekili adayları tam listesi...
MHP ERZİNCAN MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
CEMİL YAVUZ AKSU
AZİZ GÜN
Resmi İlanlar
En Çok Okunan Haberler
-
- Ünlü iş insanı öldürüldü!
- İşte TÜGVA ifşaları
- Erdoğan'ın dünkü rahatsızlığına Altaylı'dan yorum
- Erdoğan canlı yayında rahatsızlandı
- Kılıçdaroğlu'ndan dördüncü Bay Kemal'in tahtası videosu
- Erdoğan'ın katıldığı canlı yayın aniden kesildi
- Cüneyt Özdemir'in 'anket' yorumu gündem oldu
- Yurttaşlar borçlarını ödemek için böbreklerini satıyor!
- Cüneyt Özdemir’e ORC Anket'in Genel Müdürü'nden yanıt
- AFAD kolileri seçim aracında