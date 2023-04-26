MHP Erzincan milletvekili adayları kim? 2023 MHP Erzincan milletvekili adayları tam listesi!

Yayınlanma: 26.04.2023 - 14:31

Güncelleme: 26.04.2023 - 14:31

Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, MHP'nin Erzincan milletvekili adayları açıklandı. Yurttaşlar, MHP Erzincan milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, MHP Erzincan milletvekili adayları kim? MHP Erzincan milletvekili adayları tam listesi! İşte, MHP Erzincan milletvekili adayları tam listesi...

MHP ERZİNCAN MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

CEMİL YAVUZ AKSU

AZİZ GÜN