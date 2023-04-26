MHP Diyarbakır milletvekili adayları kim? 2023 MHP Diyarbakır milletvekili adayları tam listesi!

14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde MHP'nin Diyarbakır milletvekilleri listesi yayımlandı. Peki, MHP Diyarbakır milletvekili adayları kim? 2023 MHP Diyarbakır milletvekili adayları tam listesi!

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.04.2023 - 13:23
MHP Diyarbakır milletvekili adayları kim? 2023 MHP Diyarbakır milletvekili adayları tam listesi!
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Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, MHP'nin Diyarbakır milletvekili adayları açıklandı. Yurttaşlar, MHP Diyarbakır milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, MHP Diyarbakır milletvekili adayları kim? MHP Diyarbakır milletvekili adayları tam listesi! İşte, MHP Diyarbakır milletvekili adayları tam listesi...

MHP DİYARBAKIR MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

HASAN ÖZMEN

AHMET GÜZEL

ZÜLKÜF ASLAN

GÜLŞAH SÜVARİOĞLU

FEYZİ YİĞİTKAN

İLKNUR YILMAZ

AHMET TUNCALP

MAHSUM YILMAZ

ABDURRAHMAN MUSTAFA UĞURLU KÖPRÜ

GÖKALP KAYACAN

OKAN DEMİR

YUNUS BOSTAN


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