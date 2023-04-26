MHP Diyarbakır milletvekili adayları kim? 2023 MHP Diyarbakır milletvekili adayları tam listesi!
14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde MHP'nin Diyarbakır milletvekilleri listesi yayımlandı. Peki, MHP Diyarbakır milletvekili adayları kim? 2023 MHP Diyarbakır milletvekili adayları tam listesi!
Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, MHP'nin Diyarbakır milletvekili adayları açıklandı. Yurttaşlar, MHP Diyarbakır milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, MHP Diyarbakır milletvekili adayları kim? MHP Diyarbakır milletvekili adayları tam listesi! İşte, MHP Diyarbakır milletvekili adayları tam listesi...
MHP DİYARBAKIR MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
HASAN ÖZMEN
AHMET GÜZEL
ZÜLKÜF ASLAN
GÜLŞAH SÜVARİOĞLU
FEYZİ YİĞİTKAN
İLKNUR YILMAZ
AHMET TUNCALP
MAHSUM YILMAZ
ABDURRAHMAN MUSTAFA UĞURLU KÖPRÜ
GÖKALP KAYACAN
OKAN DEMİR
YUNUS BOSTAN
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