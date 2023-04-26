MHP Erzurum milletvekili adayları kim? 2023 MHP Erzurum milletvekili adayları tam listesi!
14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde MHP'nin Erzurum milletvekilleri listesi yayımlandı. Peki, MHP Erzurum milletvekili adayları kim? 2023 MHP Erzurum milletvekili adayları tam listesi!
Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, MHP'nin Erzurum milletvekili adayları açıklandı. Yurttaşlar, MHP Erzurum milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, MHP Erzurum milletvekili adayları kim? MHP Erzurum milletvekili adayları tam listesi! İşte, MHP Erzurum milletvekili adayları tam listesi...
MHP ERZURUM MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
KAMİL AYDIN
MUHAMMET HANİFİ MACİT
ÖMER HALUK PİRİMOĞLU
NAİM KARATAŞ
MEHMET MUSA ÇAKIR
SİNAN DEMİRCİOĞLU
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