MHP Erzurum milletvekili adayları kim? 2023 MHP Erzurum milletvekili adayları tam listesi!

Yayınlanma: 26.04.2023 - 14:33

Güncelleme: 26.04.2023 - 14:33

Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, MHP'nin Erzurum milletvekili adayları açıklandı. Yurttaşlar, MHP Erzurum milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, MHP Erzurum milletvekili adayları kim? MHP Erzurum milletvekili adayları tam listesi! İşte, MHP Erzurum milletvekili adayları tam listesi...

MHP ERZURUM MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

KAMİL AYDIN

MUHAMMET HANİFİ MACİT

ÖMER HALUK PİRİMOĞLU

NAİM KARATAŞ

MEHMET MUSA ÇAKIR

SİNAN DEMİRCİOĞLU