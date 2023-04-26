MHP Erzurum milletvekili adayları kim? 2023 MHP Erzurum milletvekili adayları tam listesi!

14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde MHP'nin Erzurum milletvekilleri listesi yayımlandı. Peki, MHP Erzurum milletvekili adayları kim? 2023 MHP Erzurum milletvekili adayları tam listesi!

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.04.2023 - 14:33
MHP Erzurum milletvekili adayları kim? 2023 MHP Erzurum milletvekili adayları tam listesi!
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Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, MHP'nin Erzurum milletvekili adayları açıklandı. Yurttaşlar, MHP Erzurum milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, MHP Erzurum milletvekili adayları kim? MHP Erzurum milletvekili adayları tam listesi! İşte, MHP Erzurum milletvekili adayları tam listesi...

MHP ERZURUM MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

KAMİL AYDIN

MUHAMMET HANİFİ MACİT

ÖMER HALUK PİRİMOĞLU

NAİM KARATAŞ

MEHMET MUSA ÇAKIR

SİNAN DEMİRCİOĞLU


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