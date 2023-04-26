MHP Denizli milletvekili adayları kim? 2023 MHP Denizli milletvekili adayları tam listesi!

14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde MHP'nin Denizli milletvekilleri listesi yayımlandı. Peki, MHP Denizli milletvekili adayları kim? 2023 MHP Denizli milletvekili adayları tam listesi!

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.04.2023 - 13:21
MHP Denizli milletvekili adayları kim? 2023 MHP Denizli milletvekili adayları tam listesi!
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Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, MHP'nin Denizli milletvekili adayları açıklandı. Yurttaşlar, MHP Denizli milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, MHP Denizli milletvekili adayları kim? MHP Denizli milletvekili adayları tam listesi! İşte, MHP Denizli milletvekili adayları tam listesi...

MHP DENİZLİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

FERUDUN ÜNAL

YUSUF GARİP

EBRU LEMAN KALKAN

EMRE ERDOĞAN

MEHMET ALTINTAŞ

RAŞİT ÖZDEMİR

HÜSEYİN YÜKLET


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