MHP Gaziantep milletvekili adayları kim? 2023 MHP Gaziantep milletvekili adayları tam listesi!

Yayınlanma: 26.04.2023 - 14:37

Güncelleme: 26.04.2023 - 14:37

Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, MHP'nin Gaziantep milletvekili adayları açıklandı. Yurttaşlar, MHP Gaziantep milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, MHP Gaziantep milletvekili adayları kim? MHP Gaziantep milletvekili adayları tam listesi! İşte, MHP Gaziantep milletvekili adayları tam listesi...

MHP GAZİANTEP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

SERMET ATAY

MUSTAFA BOZGEYİK

ALİ MUHİTTİN TAŞDOĞAN

MAHMUT CÜNEYT GÖZ

ABDULLAH ŞAŞUŞAĞI

ELİF ASLI ERCİHAN

AYŞEGÜL KÖROĞLU

ENDER ÖZKARSLIGİL

RAMAZAN YILDIZ

FATİH YUNUS

FAHRİ ÇEVİK

GÜRKAN KIRAÇ

AHMET DURMUŞ YILMAZ

ALPASLAN SAVAŞ