MHP Gaziantep milletvekili adayları kim? 2023 MHP Gaziantep milletvekili adayları tam listesi!
14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde MHP'nin Gaziantep milletvekilleri listesi yayımlandı. Peki, MHP Gaziantep milletvekili adayları kim? 2023 MHP Gaziantep milletvekili adayları tam listesi!
Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, MHP'nin Gaziantep milletvekili adayları açıklandı. Yurttaşlar, MHP Gaziantep milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, MHP Gaziantep milletvekili adayları kim? MHP Gaziantep milletvekili adayları tam listesi! İşte, MHP Gaziantep milletvekili adayları tam listesi...
MHP GAZİANTEP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
SERMET ATAY
MUSTAFA BOZGEYİK
ALİ MUHİTTİN TAŞDOĞAN
MAHMUT CÜNEYT GÖZ
ABDULLAH ŞAŞUŞAĞI
ELİF ASLI ERCİHAN
AYŞEGÜL KÖROĞLU
ENDER ÖZKARSLIGİL
RAMAZAN YILDIZ
FATİH YUNUS
FAHRİ ÇEVİK
GÜRKAN KIRAÇ
AHMET DURMUŞ YILMAZ
ALPASLAN SAVAŞ
Resmi İlanlar
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