MHP Bursa milletvekili adayları kim? 2023 MHP Bursa milletvekili adayları tam listesi!
14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde MHP'nin Bursa 1. Bölge ve 2. Bölge milletvekilleri listesi yayımlandı. Peki, MHP Bursa milletvekili adayları kim? 2023 MHP Bursa milletvekili adayları tam listesi!
Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, MHP'nin Bursa 1. Bölge ve 2. Bölge milletvekili adayları açıklandı. Yurttaşlar, MHP Bursa milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, MHP Bursa milletvekili adayları kim? MHP Bursa milletvekili adayları tam listesi! İşte, MHP Bursa milletvekili adayları tam listesi...
MHP BURSA 1. BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
İSMET BÜYÜKATAMAN
AHMET BEYGİRCİ
YAŞAR TÜRK
KORKUT AKTAŞ
METİN ÇORAKLI
CANAN TARÇIN
RİDVAN KILIÇOĞLU
SUAT ERMİŞ
EROL COMART
TUĞBA ŞENTÜRK YILMAZ
MHP BURSA 2. BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
FEVZİ ZIRHLIOĞLU
MUHAMMET TEKİN
AYHAN ÖNAL
BİLAL DOĞAN
MUSTAFA NARMANLI
ALİ BAHADIR
AYDIN SANCAR
ALPARSLAN KARAASLAN
GAMZE NUR SARĞIN
GÜLSEREN ÖZBEK
Resmi İlanlar
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