MHP Bursa milletvekili adayları kim? 2023 MHP Bursa milletvekili adayları tam listesi!

Yayınlanma: 26.04.2023 - 13:12

Güncelleme: 26.04.2023 - 13:12

Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, MHP'nin Bursa 1. Bölge ve 2. Bölge milletvekili adayları açıklandı. Yurttaşlar, MHP Bursa milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, MHP Bursa milletvekili adayları kim? MHP Bursa milletvekili adayları tam listesi! İşte, MHP Bursa milletvekili adayları tam listesi...

MHP BURSA 1. BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

İSMET BÜYÜKATAMAN

AHMET BEYGİRCİ

YAŞAR TÜRK

KORKUT AKTAŞ

METİN ÇORAKLI

CANAN TARÇIN

RİDVAN KILIÇOĞLU

SUAT ERMİŞ

EROL COMART

TUĞBA ŞENTÜRK YILMAZ

MHP BURSA 2. BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

FEVZİ ZIRHLIOĞLU

MUHAMMET TEKİN

AYHAN ÖNAL

BİLAL DOĞAN

MUSTAFA NARMANLI

ALİ BAHADIR

AYDIN SANCAR

ALPARSLAN KARAASLAN

GAMZE NUR SARĞIN

GÜLSEREN ÖZBEK