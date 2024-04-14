YSK'nin kararı sonrası MHP'den 'elektronik seçim sistemine geçilsin' çağrısı

MHP'nin Kütahya'da seçim sonucuna itirazının reddedilmesinin ardından açıklama yapan Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız "Tartışmalara son vermek için elektronik seçim sistemine geçilmesi şart" dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 14.04.2024 - 09:32
YSK'nin kararı sonrası MHP'den 'elektronik seçim sistemine geçilsin' çağrısı
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MHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK), partisinin Kütahya Belediye Başkanlığı seçiminin iptal edilmesi başvurusunu reddetmesini eleştirdi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Yıldız, "Kütahya Belediye Başkanlığı seçimleri ile ilgili YSK’ya yapmış olduğumuz tam kanunsuzluk nedeniyle 'seçimlerin iptali ve yenilenmesi' itirazımız reddedildi. Araştırma sürecinin ayrıntıya girilmesine imkan vermemesi başta olmak üzere çeşitli sebeplerle itirazların sonuçlarında standart sağlanamıyor" dedi.

Seçimlerin elektronik sistemle yapılması çağrısında bulunan Yıldız, "Tüm bu tartışmalara son vermek için, elektronik seçim sistemine geçilmesi şarttır. Yasal düzenleme geciktirilmeden yapılmalıdır" ifadelerini kullandı.

31 Mart yerel seçiminde CHP'nin Kütahya adayı Eyüp Kahveci 40 bin 712 (yüzde 29,69) oyla seçimi kazanmıştı. MHP adayı Alim Işık ise 40 bin 110 (yüzde 29,25) oyla ikinci olmuştu.


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