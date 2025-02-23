MHP Genel Başkanı Bahçeli, 8. AKP Olağan Büyük Kongresi'ne özel çiçek aranjmanı gönderdi

Yayınlanma: 23.02.2025 - 10:58

Güncelleme: 23.02.2025 - 10:58

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, AKP'nin bugün Ankara'da yapılacak olan 8. Olağan Büyük Kongresi'ne; 1071 adet gülün Malazgirt Zaferi'ni, 1453 adet karanfilin İstanbul'un Fethi'ni, Türk bayrağı çerçevesi ile birlik ve dayanışmayı, 23 beyaz orkide ile AKP'nin 23 yıllık yönetimini temsil ettiği özel bir çiçek aranjmanı gönderdi.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, AKP'nin Ankara Kapalı Spor Salonu'nda yapılacak 8. Olağan Büyük Kongresi'ne özel bir çiçek aranjmanı gönderdi. MHP'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şunlar kaydedildi:

"Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli, AK Parti 8’inci Olağan Büyük Kongresi’ne milli birlik ve kardeşliği simgeleyen özel bir çiçek aranjmanı göndermiştir. Bu anlamlı armağan 1071 adet gül ile Malazgirt Zaferi’ni,1453 adet karanfil ile İstanbul’un Fethi’ni, Türk Bayrağı çerçevesi ile birlik ve dayanışmayı, 23 beyaz orkide ile AK Parti’nin 23 yıllık yönetimini temsil etmektedir. Sayın Genel Başkanımızın bu takdiri, güçlü Türkiye inancımızın ve birlik ruhumuzun en anlamlı ifadesidir."



