Bahçeli böyle duyurdu...

23 Şubat 2025 Pazar

Geçenlerde kalp kapağı ameliyatı geçiren MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli sağlığına hiç dikkat etmeden biri kendisi, öteki R.T. Erdoğan hesabına olmak üzere iki kişilik siyaset yapmakta. R.T. Erdoğan’a gelince: Bu trajik durum karşısında, “Hele dur biraz, dinlen, sağlığına dikkat et gardaş!” diyecek yerde ağzını açmamakta.

Devlet Bahçeli, bu özveriyi sadece “vatan millet Sakarya” mefkûresi için yapıyorsa “Aşk olsun ona” derim. Çünkü AKP’nin bencil yani egoist müteahhitleri, tüccarları, esnafı vergi affından yararlanmaktan başka deve kervanlarını hamutlarıyla birlikte lüpletmekte. Sanki MHP’ye göz kirası bile yok gibi. Belki ben MHP konusunda yanılmaktayım, o da malı götürmekte, keseyi doldurmakta. Ama MHP için bürokrasi ve devlet kadroları önce gelir. Devlet, devleti ele geçirmeli. Çünkü kendisiden başka “siyaset mühendisi”ne katlanamaz.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği’nin (TÜSİAD) yargı eleştirilerine yönelik “TÜSİAD, muhalefet cenahını konsolide etme arayışındadır. Vesayetçiliği nüksetti, gayesi siyaset mühendisliğidir” demiş.

Siyaset zaten bizzat mühendisliktir, “koçluk”tur! Bu nedenle Bahçeli’nin, TÜSİAD temsilcisinin ülkenin içinde debelendiği siyasal topludurumu tasvir ederek eleştirmesini Sayın Bahçeli çok görmemelidir.

TÜSİAD Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Ömer Aras’ın yargı eleştirilerine, Devlet Bahçeli pek bozulmuş ve hemen bir açıklama yapmış. Sayın Bahçeli kendisini adalet bakanı sanıyorsa çoook kötü. Ömer Aras’ın “Hukukun üstünlüğü tesis edilmeden ne iç ne de dış sorunları çözebiliriz” sözlerine ilişkin “TÜSİAD’ın vesayetçi sancıları tekrar nüksetmiştir” ifadelerini kullanan Bahçeli, Türkiye’de demokratik standartların son derece yüksek olduğunu vurgulamış. Demek ki Ömer Aras bundan yararlanmış. Ama daha 24 saat dolmadan TÜSİAD başkanıyla birlikte polis refakatinde savcılığa götürüldü.

Devlet Bahçeli galiba demokrasinin Vikipedi tanımını bile kabul etmemekte:

“Demokrasinin özellikleri arasında genellikle toplanma özgürlüğü, örgütlenme özgürlüğü, mülkiyet hakları, din özgürlüğü, ifade özgürlüğü, vatandaşlık, yönetilenlerin rızası, genel oy hakkı, özgürlük hakkından ve yaşam hakkından haksız yere mahrum bırakılmamak ve azınlık hakları yer alır.”

Bu tanımın somut karşıtı Necip Fazıl Kısakürek’in deyişiyle “başyücelik rejimi”dir ki bu rejimin ülkemizdeki ilk temsilcisi Erdoğan hazretleridir.

Bahçeli’nin açıklamalarının satır başları şu şekilde:

[Kurulduğu 1971 yılından bu yana siyaseti yönlendirmeye, millet iradesini tariz, tahkir ve tahrip etmeye dayalı bir strateji izleyen TÜSİAD’ın hükümetlere doğrudan ve gazete manşetleriyle meydan okuduğu karanlık dönemler hâlâ unutulmamıştır.

Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir ve hukukun üstünlüğü hâkimdir.

TÜSİAD’ın iç ve dış çıkar gruplarına sözcülük yaparak Türk milletin seçim ve tercihleri etrafında kuşku oluşturma gayret ve gayesi art niyetlilik, siparişi alınmış planlı siyaset mühendisliğidir.

CHP ve diğer muhalefet partilerinin TÜSİAD başkanının melez ve mesnetsiz açıkmalarına verdiği destek de açıktır. TÜSİAD muhalefet cenahını konsolide etme arayışındadır. Hiç kimse boşa sallayıp dolu tutmanın çabasında olmamalıdır. TÜSİAD’ın; hükümeti devirme, değilse bile yıpratma, dahası muhalefete ön açma operasyonun çatı kuruluşu haline dönüşmesi hukuksuz, anti demokratik ve gayri ahlaki bir savrulmadır.

TÜSİAD başkanı kendine güveniyorsa ve cesareti varsa sadece gizli kapaklı diyalogları ve al-ver süreçlerini ilan ve ifşa ederek ne kadar şeffaf ve demokrat olduğunu ispat edebilecektir.]

Devlet Bahçeli’nin kınadığı TÜSİAD, anayasanın ilk dört maddesinin gösterdiği yolda görevini, kendi alanında, yerine getirmek çabası içinde ama Sayın Bahçeli bir otokrat gibi bu helal ve yasal hakka karşı çıkmakta.

Devlet Bey’in gözü aydın, AKP hükümeti TÜSİAD hakkında soruşturma açtı. Sadece Friedrich Nietzsche’nin Zerdüşt’ü buyurmaz ya, Devlet Bey de buyurur! Ama TÜSİAD bir sivil meslek kuruluşu olarak demokratik yasal hakkını kullanmıştır. Ama aynı TÜSİAD Ecevit iktidarına karşı gazete ilanı yayımladığı zaman Sayın Bahçeli susmaktan başka ne yapmıştır? Bencillikten kurtulma yoluna girerek çağdaşlaşan TÜSİAD'ı kutlarım.

