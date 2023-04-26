MHP Gümüşhane milletvekili adayları kim? 2023 MHP Gümüşhane milletvekili adayları tam listesi!

Yayınlanma: 26.04.2023 - 14:44

Güncelleme: 26.04.2023 - 14:44

Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, MHP'nin Gümüşhane milletvekili adayları açıklandı. Yurttaşlar, MHP Gümüşhane milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, MHP Gümüşhane milletvekili adayları kim? MHP Gümüşhane milletvekili adayları tam listesi! İşte, MHP Gümüşhane milletvekili adayları tam listesi...

MHP GÜMÜŞHANE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

MUSA KÜÇÜK

BİROL TUĞLU