MHP Gümüşhane milletvekili adayları kim? 2023 MHP Gümüşhane milletvekili adayları tam listesi!
14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde MHP'nin Gümüşhane milletvekilleri listesi yayımlandı. Peki, MHP Gümüşhane milletvekili adayları kim? 2023 MHP Gümüşhane milletvekili adayları tam listesi!
Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, MHP'nin Gümüşhane milletvekili adayları açıklandı. Yurttaşlar, MHP Gümüşhane milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, MHP Gümüşhane milletvekili adayları kim? MHP Gümüşhane milletvekili adayları tam listesi! İşte, MHP Gümüşhane milletvekili adayları tam listesi...
MHP GÜMÜŞHANE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
MUSA KÜÇÜK
BİROL TUĞLU
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