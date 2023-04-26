MHP Bingöl milletvekili adayları kim? 2023 MHP Bingöl milletvekili adayları tam listesi!
14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde MHP'nin Bingöl milletvekilleri listesi yayımlandı. Peki, MHP Bingöl milletvekili adayları kim? 2023 MHP Bingöl milletvekili adayları tam listesi!
Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, MHP'nin Bingöl milletvekili adayları açıklandı. Yurttaşlar, MHP Bingöl milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, MHP Bingöl milletvekili adayları kim? MHP Bingöl milletvekili adayları tam listesi! İşte, MHP Bingöl milletvekili adayları tam listesi...
MHP BİNGÖL MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
METİN KESKİN
MUHAMMED KÖSE
EKREM ÇİFÇİ
Resmi İlanlar
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