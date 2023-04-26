MHP Bingöl milletvekili adayları kim? 2023 MHP Bingöl milletvekili adayları tam listesi!

Yayınlanma: 26.04.2023 - 13:04

Güncelleme: 26.04.2023 - 13:04

Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, MHP'nin Bingöl milletvekili adayları açıklandı. Yurttaşlar, MHP Bingöl milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, MHP Bingöl milletvekili adayları kim? MHP Bingöl milletvekili adayları tam listesi! İşte, MHP Bingöl milletvekili adayları tam listesi...

MHP BİNGÖL MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

METİN KESKİN

MUHAMMED KÖSE

EKREM ÇİFÇİ