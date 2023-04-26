MHP Hakkari milletvekili adayları kim? 2023 MHP Hakkari milletvekili adayları tam listesi!

Yayınlanma: 26.04.2023 - 14:46

Güncelleme: 26.04.2023 - 14:46

Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, MHP'nin Hakkari milletvekili adayları açıklandı. Yurttaşlar, MHP Hakkari milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, MHP Hakkari milletvekili adayları kim? MHP Hakkari milletvekili adayları tam listesi! İşte, MHP Hakkari milletvekili adayları tam listesi...

MHP HAKKARİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

FATİH ÖZBEK

MURAT TAŞYÜREK

ULAŞ ALBAYRAK