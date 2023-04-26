MHP Hakkari milletvekili adayları kim? 2023 MHP Hakkari milletvekili adayları tam listesi!

14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde MHP'nin Hakkari milletvekilleri listesi yayımlandı. Peki, MHP Hakkari milletvekili adayları kim? 2023 MHP Hakkari milletvekili adayları tam listesi!

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.04.2023 - 14:46
MHP Hakkari milletvekili adayları kim? 2023 MHP Hakkari milletvekili adayları tam listesi!
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Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, MHP'nin Hakkari milletvekili adayları açıklandı. Yurttaşlar, MHP Hakkari milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, MHP Hakkari milletvekili adayları kim? MHP Hakkari milletvekili adayları tam listesi! İşte, MHP Hakkari milletvekili adayları tam listesi...

MHP HAKKARİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

FATİH ÖZBEK

MURAT TAŞYÜREK

ULAŞ ALBAYRAK


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