MHP Hakkari milletvekili adayları kim? 2023 MHP Hakkari milletvekili adayları tam listesi!
14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde MHP'nin Hakkari milletvekilleri listesi yayımlandı. Peki, MHP Hakkari milletvekili adayları kim? 2023 MHP Hakkari milletvekili adayları tam listesi!
Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, MHP'nin Hakkari milletvekili adayları açıklandı. Yurttaşlar, MHP Hakkari milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, MHP Hakkari milletvekili adayları kim? MHP Hakkari milletvekili adayları tam listesi! İşte, MHP Hakkari milletvekili adayları tam listesi...
MHP HAKKARİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
FATİH ÖZBEK
MURAT TAŞYÜREK
ULAŞ ALBAYRAK
Resmi İlanlar
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