MHP Giresun milletvekili adayları kim? 2023 MHP Giresun milletvekili adayları tam listesi!
14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde MHP'nin Giresun milletvekilleri listesi yayımlandı. Peki, MHP Giresun milletvekili adayları kim? 2023 MHP Giresun milletvekili adayları tam listesi!
Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, MHP'nin Giresun milletvekili adayları açıklandı. Yurttaşlar, MHP Giresun milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, MHP Giresun milletvekili adayları kim? MHP Giresun milletvekili adayları tam listesi! İşte, MHP Giresun milletvekili adayları tam listesi...
MHP GİRESUN MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
ERTUĞRUL GAZİ KONAL
FATİH MEŞE
HAMİ PEKDEMİR
SALİH TÜRK
Resmi İlanlar
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