MHP Giresun milletvekili adayları kim? 2023 MHP Giresun milletvekili adayları tam listesi!

Yayınlanma: 26.04.2023 - 14:43

Güncelleme: 26.04.2023 - 14:43

Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, MHP'nin Giresun milletvekili adayları açıklandı. Yurttaşlar, MHP Giresun milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, MHP Giresun milletvekili adayları kim? MHP Giresun milletvekili adayları tam listesi! İşte, MHP Giresun milletvekili adayları tam listesi...

MHP GİRESUN MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

ERTUĞRUL GAZİ KONAL

FATİH MEŞE

HAMİ PEKDEMİR

SALİH TÜRK