MHP Giresun milletvekili adayları kim? 2023 MHP Giresun milletvekili adayları tam listesi!

14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde MHP'nin Giresun milletvekilleri listesi yayımlandı. Peki, MHP Giresun milletvekili adayları kim? 2023 MHP Giresun milletvekili adayları tam listesi!

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.04.2023 - 14:43
MHP Giresun milletvekili adayları kim? 2023 MHP Giresun milletvekili adayları tam listesi!
Abone Ol google-news

Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, MHP'nin Giresun milletvekili adayları açıklandı. Yurttaşlar, MHP Giresun milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, MHP Giresun milletvekili adayları kim? MHP Giresun milletvekili adayları tam listesi! İşte, MHP Giresun milletvekili adayları tam listesi...

MHP GİRESUN MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

ERTUĞRUL GAZİ KONAL

FATİH MEŞE

HAMİ PEKDEMİR

SALİH TÜRK


MHP mhp milletvekilleri mhp milletvekili mhp milletvekili adayları

İlgili Haberler

MHP Gaziantep milletvekili adayları kim? 2023 MHP Gaziantep milletvekili adayları tam listesi!

MHP Gaziantep milletvekili adayları kim? 2023 MHP Gaziantep milletvekili adayları tam listesi!
MHP Bilecik milletvekili adayları kim? 2023 MHP Bilecik milletvekili adayları tam listesi!

MHP Bilecik milletvekili adayları kim? 2023 MHP Bilecik milletvekili adayları tam listesi!
MHP Adana milletvekili adayları kim? 2023 MHP Adana milletvekili adayları tam listesi!

MHP Adana milletvekili adayları kim? 2023 MHP Adana milletvekili adayları tam listesi!

Resmi İlanlar

En Çok Okunan Haberler