MHP Eskişehir milletvekili adayları kim? 2023 MHP Eskişehir milletvekili adayları tam listesi!

Yayınlanma: 26.04.2023 - 14:35

Güncelleme: 26.04.2023 - 14:35

Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, MHP'nin Eskişehir milletvekili adayları açıklandı. Yurttaşlar, MHP Eskişehir milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, MHP Eskişehir milletvekili adayları kim? MHP Eskişehir milletvekili adayları tam listesi! İşte, MHP Eskişehir milletvekili adayları tam listesi...

MHP ESKİŞEHİR MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

BÜLENT MAŞAOĞLU

LEMAN SİVRİ

MUHAMMED BAHADIR AYAS

MUSTAFA ENES SÜZEN

EMRE KARABACAK

OĞUZHAN ÜNAL