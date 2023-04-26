MHP Eskişehir milletvekili adayları kim? 2023 MHP Eskişehir milletvekili adayları tam listesi!
14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde MHP'nin Eskişehir milletvekilleri listesi yayımlandı. Peki, MHP Eskişehir milletvekili adayları kim? 2023 MHP Eskişehir milletvekili adayları tam listesi!
Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, MHP'nin Eskişehir milletvekili adayları açıklandı. Yurttaşlar, MHP Eskişehir milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, MHP Eskişehir milletvekili adayları kim? MHP Eskişehir milletvekili adayları tam listesi! İşte, MHP Eskişehir milletvekili adayları tam listesi...
MHP ESKİŞEHİR MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
BÜLENT MAŞAOĞLU
LEMAN SİVRİ
MUHAMMED BAHADIR AYAS
MUSTAFA ENES SÜZEN
EMRE KARABACAK
OĞUZHAN ÜNAL
Resmi İlanlar
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