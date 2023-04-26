MHP Hatay milletvekili adayları kim? 2023 MHP Hatay milletvekili adayları tam listesi!

14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde MHP'nin Hatay milletvekilleri listesi yayımlandı. Peki, MHP Hatay milletvekili adayları kim? 2023 MHP Hatay milletvekili adayları tam listesi!

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.04.2023 - 14:48
MHP Hatay milletvekili adayları kim? 2023 MHP Hatay milletvekili adayları tam listesi!
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Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, MHP'nin Hatay milletvekili adayları açıklandı. Yurttaşlar, MHP Hatay milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, MHP Hatay milletvekili adayları kim? MHP Hatay milletvekili adayları tam listesi! İşte, MHP Hatay milletvekili adayları tam listesi...

MHP HATAY MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

LÜTFÜ KAŞIKÇI

İSMAİL BAŞAR

MEHMET BİLGİLİ

HÜSEYİN ZAROĞLU

HÜSEYİN AKGÖL

AHMET GEDİK

NİGAR ÖZER

UYGAR POLAT

HASAN KENDİR

YUNUS TÜRK

MEHMET ÖZGÜR YILDIRIM


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