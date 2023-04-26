MHP Hatay milletvekili adayları kim? 2023 MHP Hatay milletvekili adayları tam listesi!
14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde MHP'nin Hatay milletvekilleri listesi yayımlandı. Peki, MHP Hatay milletvekili adayları kim? 2023 MHP Hatay milletvekili adayları tam listesi!
Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, MHP'nin Hatay milletvekili adayları açıklandı. Yurttaşlar, MHP Hatay milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, MHP Hatay milletvekili adayları kim? MHP Hatay milletvekili adayları tam listesi! İşte, MHP Hatay milletvekili adayları tam listesi...
MHP HATAY MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
LÜTFÜ KAŞIKÇI
İSMAİL BAŞAR
MEHMET BİLGİLİ
HÜSEYİN ZAROĞLU
HÜSEYİN AKGÖL
AHMET GEDİK
NİGAR ÖZER
UYGAR POLAT
HASAN KENDİR
YUNUS TÜRK
MEHMET ÖZGÜR YILDIRIM
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