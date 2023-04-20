MHP'nin 'iftar' programında kavga çıktı

Yayınlanma: 20.04.2023 - 09:41

Güncelleme: 20.04.2023 - 09:44

MHP Kocaeli İl Başkanlığı tarafından Kongre Merkezi’nde düzenlenen iftar programı sırasında kavga çıktı.

Çağdaş Kocaeli gazetesinin haberine göre, kavganın nedeni, “yemek dağıtımındaki gecikme” oldu.

Bu nedenle davetliler ve organizasyonda görevli aşçılar arasında kavga çıktı.

Bir anda büyüyen kavgaya çok sayıda polis müdahale etti.

Kavgayı gören çok sayıda davetli programı terk etti. Bazı MHP’liler de gazetecilere müdahale ederek olayın görüntülerinin alınmasına engel olmaya çalıştı.