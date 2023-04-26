MHP Isparta milletvekili adayları kim? 2023 MHP Isparta milletvekili adayları tam listesi!

Yayınlanma: 26.04.2023 - 14:50

Güncelleme: 26.04.2023 - 14:50

Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, MHP'nin Isparta milletvekili adayları açıklandı. Yurttaşlar, MHP Isparta milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, MHP Isparta milletvekili adayları kim? MHP Isparta milletvekili adayları tam listesi! İşte, MHP Isparta milletvekili adayları tam listesi...

MHP ISPARTA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

HASAN BASRİ SÖNMEZ

SELİM ÖNCEL

AHMET KAYA

CENNET TOKER