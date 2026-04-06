MHP İstanbul İl Başkanı Volkan Yılmaz'ın Ekrem İmamoğlu'na tebrik ziyaretinde bulunduğu ortaya çıktı

6.04.2026 15:59:00
Haber Merkezi
MHP'nin İstanbul Teşkilatı'nı feshetmesi ardından il başkanlığı görevine getirilen eski Silivri Belediyesi Başkanı Volkan Yılmaz'ın 23 Haziran 2019 seçimleri sonrası Ekrem İmamoğlu'na tebrik ziyaretinde bulunduğu ortaya çıktı.

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, 23 Haziran seçimlerinin ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu'nu makamında ziyaret ederek, yeni görevi için başarı dileklerini iletti.

MHP İstanbul İl Teşkilatını 39 ilçede feshettiğini açıkladı. MHP'nin İstanbul İl Başkanı görevine eski Silivri Belediyesi Başkanı Volkan Yılmaz getirildi. 

Yılmaz'ın tutuklu İBB Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'na 23 Haziran 2019'daki seçimlerin sonrasında tebrik ziyaretinde bulunduğu ortaya çıktı.

İMAMOĞLU 13 BİN OY FARKINI 806 BİNE ÇIKARMIŞTI

23 Haziran'da yenilenen seçimlerde, 31 Mart Yerel Seçimlerinde yaklaşık 13 bin olan oy farkı, Ekrem İmamoğlu lehine 806 binin üzerine çıkmıştı.

Bu sonuçla İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak görevine başladı.

