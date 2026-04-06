Son Dakika... MHP'de yeni İstanbul İl Başkanı Volkan Yılmaz oldu

Son Dakika... MHP'de yeni İstanbul İl Başkanı Volkan Yılmaz oldu

6.04.2026 14:22:00
Haber Merkezi
Son Dakika... MHP'de yeni İstanbul İl Başkanı Volkan Yılmaz oldu

Son dakika haberi... MHP'de İstanbul İl Teşkilatı'nın feshedilmesinin ardından İl Başkanlığı'na eski Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz atandı.

MHP'de İstanbul'da İl Teşkilatı'nın ve 39 ilçe teşkilatının feshedilmesinin ardından yeni il başkanı atandı.

Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın atamayı sosyal medya hesabından duyurdu.

Yalçın, "Tüzüğümüzün 52. ve 54. Maddelerinin tanıdığı yetkiye istinaden Milliyetçi Hareket Partisi İstanbul il başkanlığı görevine Volkan Yılmaz atanmıştır" dedi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, sabah saatlerinde yaptığı açıklamada, İl Başkanlığını Sertel Selim'in yaptığı MHP İstanbul İl ve ilçe teşkilatlarının feshedildiğini duyurmuştu.

VOLKAN YILMAZ KİMDİR?

MHP İstanbul İl Başkanlığı'na atanan Volkan Yılmaz, 2019-2024 döneminde Silivri Belediye Başkanlığı yapmıştı. Yılmaz ayrıca 25. ve 27. dönem milletvekilliği genel seçimlerinde İstanbul 3. bölge milletvekili adayı olmuştu.

Yılmaz, 2012-2019 yıllarında da MHP MYK Üyesi olarak görev yapmıştı.

NE OLMUŞTU?

27 Mart'ta İzzet Ulvi Yönter, MHP Genel Başkan Yardımcılığı görevinden istifa etmişti. Yönter paylaşımında, "Gördüğüm lüzum üzerine MHP Genel Başkan Yardımcılığı görevinden istifa ediyorum. Kamuoyunun bilgisine arz ederim" ifadelerini kullanmıştı.

Yönter'in istifasından önce yaptığı "MHP'ye sızan ajan, seni her cihetten izliyoruz", "Ulan dümenci senin yıldızın bizim ayağımızın altındadır. Artık tam hesaplaşma sayfası açıldı" şeklindeki paylaşımları dikkat çekmişti. 

Yönter'in paylaşımlarının İstanbul İl Başkanı Sertel Selim de aralarında olmak üzere birçok parti yöneticisi tarafından paylaşıldığı görülmüştü

İlgili Haberler

MHP tüzüğündeki 34, 52 ve 54. maddeleri ne anlama geliyor?
MHP tüzüğündeki 34, 52 ve 54. maddeleri ne anlama geliyor? MHP, İstanbul İl Teşkilatı ve 39 ilçe teşkilatının parti tüzüğünün 52. ve 54. maddelerinin tanıdığı yetkiye istinaden, tüzüğün 34. maddesi uyarınca feshedildiğini duyurdu. Peki, MHP tüzüğündeki 34, 52 ve 54. maddeleri ne anlama geliyor?
Son dakika... MHP'de 'İstanbul' depremi: Bütün il ve ilçe teşkilatları feshedildi
Son dakika... MHP'de 'İstanbul' depremi: Bütün il ve ilçe teşkilatları feshedildi MHP'de İzzet Ulvi Yönter'in genel başkan yardımcılığı görevinden istifasıyla başlayan kriz sürüyor. Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, partinin İstanbul İl ve ilçe teşkilatlarının feshedildiğini duyurdu.
MHP’nin kurucusu Türkeş’in ölüm yıldönümünde gerilim: Ayyüce Türkeş Cumhuriyet’e konuştu
MHP’nin kurucusu Türkeş’in ölüm yıldönümünde gerilim: Ayyüce Türkeş Cumhuriyet’e konuştu MHP’nin Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş’in ölüm yıldönümünde mezar ziyareti üzerinden yaşanan tartışma siyaseti gerdi. Alparslan Türkeş’in kızı İYİ Parti Adana Milletvekili Ayyüce Türkeş’in ziyareti sırasında engelleme iddiaları gündeme geldi. Cumhuriyet’e konuşan Ayyüce Türkeş, “Burada açık bir güvenlik zaafiyeti var” dedi.