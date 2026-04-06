Son Dakika... MHP'de yeni İstanbul İl Başkanı Volkan Yılmaz oldu

MHP'de İstanbul'da İl Teşkilatı'nın ve 39 ilçe teşkilatının feshedilmesinin ardından yeni il başkanı atandı.

Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın atamayı sosyal medya hesabından duyurdu.

Yalçın, "Tüzüğümüzün 52. ve 54. Maddelerinin tanıdığı yetkiye istinaden Milliyetçi Hareket Partisi İstanbul il başkanlığı görevine Volkan Yılmaz atanmıştır" dedi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, sabah saatlerinde yaptığı açıklamada, İl Başkanlığını Sertel Selim'in yaptığı MHP İstanbul İl ve ilçe teşkilatlarının feshedildiğini duyurmuştu.

VOLKAN YILMAZ KİMDİR?

MHP İstanbul İl Başkanlığı'na atanan Volkan Yılmaz, 2019-2024 döneminde Silivri Belediye Başkanlığı yapmıştı. Yılmaz ayrıca 25. ve 27. dönem milletvekilliği genel seçimlerinde İstanbul 3. bölge milletvekili adayı olmuştu.

Yılmaz, 2012-2019 yıllarında da MHP MYK Üyesi olarak görev yapmıştı.

NE OLMUŞTU?

27 Mart'ta İzzet Ulvi Yönter, MHP Genel Başkan Yardımcılığı görevinden istifa etmişti. Yönter paylaşımında, "Gördüğüm lüzum üzerine MHP Genel Başkan Yardımcılığı görevinden istifa ediyorum. Kamuoyunun bilgisine arz ederim" ifadelerini kullanmıştı.

Yönter'in istifasından önce yaptığı "MHP'ye sızan ajan, seni her cihetten izliyoruz", "Ulan dümenci senin yıldızın bizim ayağımızın altındadır. Artık tam hesaplaşma sayfası açıldı" şeklindeki paylaşımları dikkat çekmişti.

Yönter'in paylaşımlarının İstanbul İl Başkanı Sertel Selim de aralarında olmak üzere birçok parti yöneticisi tarafından paylaşıldığı görülmüştü