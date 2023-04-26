MHP İstanbul milletvekili adayları kim? 2023 MHP İstanbul milletvekili adayları tam listesi!

Yayınlanma: 26.04.2023 - 14:57

Güncelleme: 26.04.2023 - 14:57

Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, MHP'nin İstanbul İstanbul 1. Bölge, 2. Bölge ve 3. Bölge milletvekili adayları açıklandı. Yurttaşlar, MHP İstanbul milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, MHP İstanbul milletvekili adayları kim? MHP İstanbul milletvekili adayları tam listesi! İşte, MHP İstanbul milletvekili adayları tam listesi...

MHP İSTANBUL 1. BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

EDİP SEMİH YALÇIN

İZZET ULVİ YÖNTER

MEMET BÜLENT KARATAŞ

NEVZAT ÜNLÜTÜRK

MURAT ŞAHİN

ŞAHİN GÜRZ

FADİME ERSOY DURSUN

BÜŞRA DÜZGÜN KAYA

HİLAL DİLBER

AFŞİN BİRBEN

İREM ÇELİK

ERDEM DOĞRUER

YİĞİT EMRE ALTUN

FATİH ERYILMAZ

FEVZİYE HASASU

BAYRAM BİNİCİ

AYSUN TURGUT BEŞOLUK

CAN ILDIRI

GÖKSAL BEŞKAYA

FİKRİ AY

İLKER ÇAKIROĞLU

YUNUS EMRE DURMUŞ

ŞENEL USTABAŞI

GÖKMEN KAYIKÇI

CEMAL ALTUNHAN

FATİH KAYA

MAHMUT COŞKUN

MURAT CAN AYDIN

SERDAR BIYIKOĞLU

MÜCAHİT GÜNGÖR

MUSTAFA YETER

HALİL İBRAHİM UZ

SUAT ALTUNKAYNAK

UMUT AKBULUT

OKAN ERTORUN

MHP İSTANBUL 2. BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

CELAL ADAN

CEMAL ÇETİN

FERHAT ÇAKIROĞLU

NUR TUBA AKTAY

NİYAZİ PAKSOY

BİROL GÜR

YÜKSEL KALECİ

GÜLLÜ YENER

MAHMUT YALÇIN

TUĞRUL GÖK

AYHAN ARAS

FEİME AKINCI

NEVRA İMAMOĞLU

MEHMET ÇETİN

RECEP YAVAŞ

ALİ ATABEYOĞLU

ERHAN ÜSTÜNBAŞ

SERKAN BÜYÜK

MURAT SANCAK

ERKAN ÖZÇELİK

CANER ÖNER

BEYDA NUR AYÇETİN

FERDA KAPUCUOĞLU

NECDET ÖZTÜRK

SERDAR DOYURAN

ALİCAN ERDOĞAN

CELAL DENİZ

MHP İSTANBUL 3. BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

FETİ YILDIZ

İSMAİL FARUK AKSU

HAYATİ ARKAZ

ARZU ERDEM

GÖKHAN TÜRKEŞ ÖNGEL

DAVUT HASKIRIŞ

AHMET SAVAŞ ÇOLAK

ÖZGE TEKOĞULLARI

AYLİN YÜKSEL ÜLKER

METİN ARI

BAHATTİN ŞENGÜL

OSMAN BÜYÜKKAYA

UYGAR ORAL ÖZTÜRK

ALPARSLAN ÇATAK

İLKAY KAYMAK

DİLARA ERKUT

ASLIHAN SOYLU

MUSTAFA SEPİN

JASMİNA TÜRKOĞLU

VOLKAN BÜYÜKUSTA

NERGİS GÖK

OKAN DEMİR

MESUT YILDIRIM

MUSTAFA ALP

MEHMET BAŞAK

MEHMET ŞENER ÇELİK

BEKİR SITKI KARAUSTA

MEHMET GALİP DERE

ENES YILMAZ

MEHMET SIDDIK KAPLAN

HAKAN ÖZTÜRK

MEHMET GÜRBÜZ

FATİH MEHMET ÇETİNKAYA

MEHMET ALİ ÖZEL

MUHAMMED RAFET YİĞİT

BÜLENT ÖZCAN