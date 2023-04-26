MHP İstanbul milletvekili adayları kim? 2023 MHP İstanbul milletvekili adayları tam listesi!
14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde MHP'nin İstanbul 1. Bölge, 2. Bölge ve 3. Bölge milletvekilleri listesi yayımlandı. Peki, MHP İstanbul milletvekili adayları kim? 2023 MHP İstanbul milletvekili adayları tam listesi!
Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, MHP'nin İstanbul İstanbul 1. Bölge, 2. Bölge ve 3. Bölge milletvekili adayları açıklandı. Yurttaşlar, MHP İstanbul milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, MHP İstanbul milletvekili adayları kim? MHP İstanbul milletvekili adayları tam listesi! İşte, MHP İstanbul milletvekili adayları tam listesi...
MHP İSTANBUL 1. BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
EDİP SEMİH YALÇIN
İZZET ULVİ YÖNTER
MEMET BÜLENT KARATAŞ
NEVZAT ÜNLÜTÜRK
MURAT ŞAHİN
ŞAHİN GÜRZ
FADİME ERSOY DURSUN
BÜŞRA DÜZGÜN KAYA
HİLAL DİLBER
AFŞİN BİRBEN
İREM ÇELİK
ERDEM DOĞRUER
YİĞİT EMRE ALTUN
FATİH ERYILMAZ
FEVZİYE HASASU
BAYRAM BİNİCİ
AYSUN TURGUT BEŞOLUK
CAN ILDIRI
GÖKSAL BEŞKAYA
FİKRİ AY
İLKER ÇAKIROĞLU
YUNUS EMRE DURMUŞ
ŞENEL USTABAŞI
GÖKMEN KAYIKÇI
CEMAL ALTUNHAN
FATİH KAYA
MAHMUT COŞKUN
MURAT CAN AYDIN
SERDAR BIYIKOĞLU
MÜCAHİT GÜNGÖR
MUSTAFA YETER
HALİL İBRAHİM UZ
SUAT ALTUNKAYNAK
UMUT AKBULUT
OKAN ERTORUN
MHP İSTANBUL 2. BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
CELAL ADAN
CEMAL ÇETİN
FERHAT ÇAKIROĞLU
NUR TUBA AKTAY
NİYAZİ PAKSOY
BİROL GÜR
YÜKSEL KALECİ
GÜLLÜ YENER
MAHMUT YALÇIN
TUĞRUL GÖK
AYHAN ARAS
FEİME AKINCI
NEVRA İMAMOĞLU
MEHMET ÇETİN
RECEP YAVAŞ
ALİ ATABEYOĞLU
ERHAN ÜSTÜNBAŞ
SERKAN BÜYÜK
MURAT SANCAK
ERKAN ÖZÇELİK
CANER ÖNER
BEYDA NUR AYÇETİN
FERDA KAPUCUOĞLU
NECDET ÖZTÜRK
SERDAR DOYURAN
ALİCAN ERDOĞAN
CELAL DENİZ
MHP İSTANBUL 3. BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
FETİ YILDIZ
İSMAİL FARUK AKSU
HAYATİ ARKAZ
ARZU ERDEM
GÖKHAN TÜRKEŞ ÖNGEL
DAVUT HASKIRIŞ
AHMET SAVAŞ ÇOLAK
ÖZGE TEKOĞULLARI
AYLİN YÜKSEL ÜLKER
METİN ARI
BAHATTİN ŞENGÜL
OSMAN BÜYÜKKAYA
UYGAR ORAL ÖZTÜRK
ALPARSLAN ÇATAK
İLKAY KAYMAK
DİLARA ERKUT
ASLIHAN SOYLU
MUSTAFA SEPİN
JASMİNA TÜRKOĞLU
VOLKAN BÜYÜKUSTA
NERGİS GÖK
OKAN DEMİR
MESUT YILDIRIM
MUSTAFA ALP
MEHMET BAŞAK
MEHMET ŞENER ÇELİK
BEKİR SITKI KARAUSTA
MEHMET GALİP DERE
ENES YILMAZ
MEHMET SIDDIK KAPLAN
HAKAN ÖZTÜRK
MEHMET GÜRBÜZ
FATİH MEHMET ÇETİNKAYA
MEHMET ALİ ÖZEL
MUHAMMED RAFET YİĞİT
BÜLENT ÖZCAN
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