MHP İzmir milletvekili adayları kim? 2023 MHP İzmir milletvekili adayları tam listesi!
14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde MHP'nin İzmir 1. Bölge ve 2. Bölge milletvekilleri listesi yayımlandı. Peki, MHP İzmir milletvekili adayları kim? 2023 MHP İzmir milletvekili adayları tam listesi!
Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, MHP'nin İzmir İzmir 1. Bölge ve 2. Bölge milletvekili adayları açıklandı. Yurttaşlar, MHP İzmir milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, MHP İzmir milletvekili adayları kim? MHP İzmir milletvekili adayları tam listesi! İşte, MHP İzmir milletvekili adayları tam listesi...
MHP İZMİR 1. BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
HASAN KALYONCU
BAHADIR BUMİN ÖZARSLAN
CİHAN ASLAN
SELAHATTİN ŞAHİN
UFUK AKSOY
SIDIKA TOPAL
SALİM ARDUÇLU
LOKMAN KIZILÖRENLİ
NİHAL BAŞ
ALİ DURUT
ABDULLAH BATUHAN GÜRBÜZ
HÜLYAAYKAÇ
HALİT GÖNDÜZ
KAYHAN DERYA
MHP İZMİR 2. BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
TAMER OSMANAĞAOĞLU
ABDULKADİR BEKTAŞ
İSMAİL OBUZ
AYŞEGÜL EKŞİ
RECEP AKAN
EYÜP ERİM ERGÖREN
ÇETİN ALTIN
İHSAN GÜRKAN TAŞKIN
AHMET DEHA İMAL
YİĞİT FİKRİ ATALI
HASAN SEKİN
ERHAN ELİBOL
MUSTAFA ÇİNTAŞ
MEHMET MERT DOLĞAÇ
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