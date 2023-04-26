MHP İzmir milletvekili adayları kim? 2023 MHP İzmir milletvekili adayları tam listesi!

Yayınlanma: 26.04.2023 - 15:09

Güncelleme: 26.04.2023 - 15:09

Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, MHP'nin İzmir İzmir 1. Bölge ve 2. Bölge milletvekili adayları açıklandı. Yurttaşlar, MHP İzmir milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, MHP İzmir milletvekili adayları kim? MHP İzmir milletvekili adayları tam listesi! İşte, MHP İzmir milletvekili adayları tam listesi...

MHP İZMİR 1. BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

HASAN KALYONCU

BAHADIR BUMİN ÖZARSLAN

CİHAN ASLAN

SELAHATTİN ŞAHİN

UFUK AKSOY

SIDIKA TOPAL

SALİM ARDUÇLU

LOKMAN KIZILÖRENLİ

NİHAL BAŞ

ALİ DURUT

ABDULLAH BATUHAN GÜRBÜZ

HÜLYAAYKAÇ

HALİT GÖNDÜZ

KAYHAN DERYA

MHP İZMİR 2. BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

TAMER OSMANAĞAOĞLU

ABDULKADİR BEKTAŞ

İSMAİL OBUZ

AYŞEGÜL EKŞİ

RECEP AKAN

EYÜP ERİM ERGÖREN

ÇETİN ALTIN

İHSAN GÜRKAN TAŞKIN

AHMET DEHA İMAL

YİĞİT FİKRİ ATALI

HASAN SEKİN

ERHAN ELİBOL

MUSTAFA ÇİNTAŞ

MEHMET MERT DOLĞAÇ