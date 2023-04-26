MHP Mersin milletvekili adayları kim? 2023 MHP Mersin milletvekili adayları tam listesi!
14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde MHP'nin Mersin milletvekilleri listesi yayımlandı. Peki, MHP Mersin milletvekili adayları kim? 2023 MHP Mersin milletvekili adayları tam listesi!
Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, MHP'nin Mersin milletvekili adayları açıklandı. Yurttaşlar, MHP Mersin milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, MHP Mersin milletvekili adayları kim? MHP Mersin milletvekili adayları tam listesi! İşte, MHP Mersin milletvekili adayları tam listesi...
MHP MERSİN MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
LEVENT UYSAL
SERDAR SOYDAN
MUSTAFA AKIN
OLCAY KILAVUZ
MEHMET ŞAHİN
KÜRŞAT TÜRKER ERCAN
MUSTAFA YAŞAR
KIVANÇ DERYA
ZEYNEL KORKMAZ
FERDA ER
FATİH ÖNGE
ALİ ARI
ALİ KAYA
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