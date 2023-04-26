MHP Mersin milletvekili adayları kim? 2023 MHP Mersin milletvekili adayları tam listesi!

14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde MHP'nin Mersin milletvekilleri listesi yayımlandı. Peki, MHP Mersin milletvekili adayları kim? 2023 MHP Mersin milletvekili adayları tam listesi!

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.04.2023 - 14:51
MHP Mersin milletvekili adayları kim? 2023 MHP Mersin milletvekili adayları tam listesi!
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Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, MHP'nin Mersin milletvekili adayları açıklandı. Yurttaşlar, MHP Mersin milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, MHP Mersin milletvekili adayları kim? MHP Mersin milletvekili adayları tam listesi! İşte, MHP Mersin milletvekili adayları tam listesi...

MHP MERSİN MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

LEVENT UYSAL

SERDAR SOYDAN

MUSTAFA AKIN

OLCAY KILAVUZ

MEHMET ŞAHİN

KÜRŞAT TÜRKER ERCAN

MUSTAFA YAŞAR

KIVANÇ DERYA

ZEYNEL KORKMAZ

FERDA ER

FATİH ÖNGE

ALİ ARI

ALİ KAYA


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