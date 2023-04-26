MHP Karabük milletvekili adayları kim? 2023 MHP Karabük milletvekili adayları tam listesi!
14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde MHP'nin Karabük milletvekilleri listesi yayımlandı. Peki, MHP Karabük milletvekili adayları kim? 2023 MHP Karabük milletvekili adayları tam listesi!
Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, MHP'nin Karabük milletvekili adayları açıklandı. Yurttaşlar, MHP Karabük milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, MHP Karabük milletvekili adayları kim? MHP Karabük milletvekili adayları tam listesi! İşte, MHP Karabük milletvekili adayları tam listesi...
MHP KARABÜK MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
AHMET DÖNMEZ
MURAT KARAGÜL
DİLEK ÜNVER
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