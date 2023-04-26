MHP Karabük milletvekili adayları kim? 2023 MHP Karabük milletvekili adayları tam listesi!

Yayınlanma: 26.04.2023 - 16:46

Güncelleme: 26.04.2023 - 16:46

Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, MHP'nin Karabük milletvekili adayları açıklandı. Yurttaşlar, MHP Karabük milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, MHP Karabük milletvekili adayları kim? MHP Karabük milletvekili adayları tam listesi! İşte, MHP Karabük milletvekili adayları tam listesi...

MHP KARABÜK MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

AHMET DÖNMEZ

MURAT KARAGÜL

DİLEK ÜNVER