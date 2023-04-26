MHP Şırnak milletvekili adayları kim? 2023 MHP Şırnak milletvekili adayları tam listesi!

14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde MHP'nin Şırnak milletvekilleri listesi yayımlandı. Peki, MHP Şırnak milletvekili adayları kim? 2023 MHP Şırnak milletvekili adayları tam listesi!

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.04.2023 - 16:38
MHP Şırnak milletvekili adayları kim? 2023 MHP Şırnak milletvekili adayları tam listesi!
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Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, MHP'nin Şırnak milletvekili adayları açıklandı. Yurttaşlar, MHP Şırnak milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, MHP Şırnak milletvekili adayları kim? MHP Şırnak milletvekili adayları tam listesi! İşte, MHP Şırnak milletvekili adayları tam listesi...

MHP ŞIRNAK MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

HALİL TATAR

FİKRET KAYA

İDRİS BARKIN

BAHATTİN SEVEN


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