MHP Şırnak milletvekili adayları kim? 2023 MHP Şırnak milletvekili adayları tam listesi!
14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde MHP'nin Şırnak milletvekilleri listesi yayımlandı. Peki, MHP Şırnak milletvekili adayları kim? 2023 MHP Şırnak milletvekili adayları tam listesi!
Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, MHP'nin Şırnak milletvekili adayları açıklandı. Yurttaşlar, MHP Şırnak milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, MHP Şırnak milletvekili adayları kim? MHP Şırnak milletvekili adayları tam listesi! İşte, MHP Şırnak milletvekili adayları tam listesi...
MHP ŞIRNAK MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
HALİL TATAR
FİKRET KAYA
İDRİS BARKIN
BAHATTİN SEVEN
Resmi İlanlar
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