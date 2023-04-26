MHP Kahramanmaraş milletvekili adayları kim? 2023 MHP Kahramanmaraş milletvekili adayları tam listesi!

Yayınlanma: 26.04.2023 - 15:38

Güncelleme: 26.04.2023 - 15:38

Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, MHP'nin Kahramanmaraş milletvekili adayları açıklandı. Yurttaşlar, MHP Kahramanmaraş milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, MHP Kahramanmaraş milletvekili adayları kim? MHP Kahramanmaraş milletvekili adayları tam listesi! İşte, MHP Kahramanmaraş milletvekili adayları tam listesi...

MHP KAHRAMANMARAŞ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

ZUHAL KARAKOÇ DORA

TURAN ŞAHİN

ERTUĞRUL DOĞAN

ÖMER ÖZKAN

AZİZ KÖMÜRCÜ

HÜSEYİN ÇİÇEK

SERMET YILDIZ

MESUT ÇAKAR