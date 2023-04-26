MHP Kahramanmaraş milletvekili adayları kim? 2023 MHP Kahramanmaraş milletvekili adayları tam listesi!
14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde MHP'nin Kahramanmaraş milletvekilleri listesi yayımlandı. Peki, MHP Kahramanmaraş milletvekili adayları kim? 2023 MHP Kahramanmaraş milletvekili adayları tam listesi!
Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, MHP'nin Kahramanmaraş milletvekili adayları açıklandı. Yurttaşlar, MHP Kahramanmaraş milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, MHP Kahramanmaraş milletvekili adayları kim? MHP Kahramanmaraş milletvekili adayları tam listesi! İşte, MHP Kahramanmaraş milletvekili adayları tam listesi...
MHP KAHRAMANMARAŞ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
ZUHAL KARAKOÇ DORA
TURAN ŞAHİN
ERTUĞRUL DOĞAN
ÖMER ÖZKAN
AZİZ KÖMÜRCÜ
HÜSEYİN ÇİÇEK
SERMET YILDIZ
MESUT ÇAKAR
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