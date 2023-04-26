MHP Zonguldak milletvekili adayları kim? 2023 MHP Zonguldak milletvekili adayları tam listesi!
14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde MHP'nin Zonguldak milletvekilleri listesi yayımlandı. Peki, MHP Zonguldak milletvekili adayları kim? 2023 MHP Zonguldak milletvekili adayları tam listesi!
Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, MHP'nin Zonguldak milletvekili adayları açıklandı. Yurttaşlar, MHP Zonguldak milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, MHP Zonguldak milletvekili adayları kim? MHP Zonguldak milletvekili adayları tam listesi! İşte, MHP Zonguldak milletvekili adayları tam listesi...
MHP ZONGULDAK MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
MURAT KOTRA
BAYRAM BOZKURT
ÖZLEM TAŞKIN
ENGİN SUNAT
SEMİH AYDIN
Resmi İlanlar
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