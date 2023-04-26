MHP Zonguldak milletvekili adayları kim? 2023 MHP Zonguldak milletvekili adayları tam listesi!

14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde MHP'nin Zonguldak milletvekilleri listesi yayımlandı. Peki, MHP Zonguldak milletvekili adayları kim? 2023 MHP Zonguldak milletvekili adayları tam listesi!

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.04.2023 - 16:28
MHP Zonguldak milletvekili adayları kim? 2023 MHP Zonguldak milletvekili adayları tam listesi!
Abone Ol google-news

Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, MHP'nin Zonguldak milletvekili adayları açıklandı. Yurttaşlar, MHP Zonguldak milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, MHP Zonguldak milletvekili adayları kim? MHP Zonguldak milletvekili adayları tam listesi! İşte, MHP Zonguldak milletvekili adayları tam listesi...

MHP ZONGULDAK MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

MURAT KOTRA

BAYRAM BOZKURT

ÖZLEM TAŞKIN

ENGİN SUNAT

SEMİH AYDIN


MHP mhp milletvekili adayları mhp milletvekili mhp milletvekilleri

İlgili Haberler

MHP Uşak milletvekili adayları kim? 2023 MHP Uşak milletvekili adayları tam listesi!

MHP Uşak milletvekili adayları kim? 2023 MHP Uşak milletvekili adayları tam listesi!
MHP Yozgat milletvekili adayları kim? 2023 MHP Yozgat milletvekili adayları tam listesi!

MHP Yozgat milletvekili adayları kim? 2023 MHP Yozgat milletvekili adayları tam listesi!
MHP Şanlıurfa milletvekili adayları kim? 2023 MHP Şanlıurfa milletvekili adayları tam listesi!

MHP Şanlıurfa milletvekili adayları kim? 2023 MHP Şanlıurfa milletvekili adayları tam listesi!

Resmi İlanlar

En Çok Okunan Haberler