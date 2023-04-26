MHP Zonguldak milletvekili adayları kim? 2023 MHP Zonguldak milletvekili adayları tam listesi!

Yayınlanma: 26.04.2023 - 16:28

Güncelleme: 26.04.2023 - 16:28

Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, MHP'nin Zonguldak milletvekili adayları açıklandı. Yurttaşlar, MHP Zonguldak milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, MHP Zonguldak milletvekili adayları kim? MHP Zonguldak milletvekili adayları tam listesi! İşte, MHP Zonguldak milletvekili adayları tam listesi...

MHP ZONGULDAK MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

MURAT KOTRA

BAYRAM BOZKURT

ÖZLEM TAŞKIN

ENGİN SUNAT

SEMİH AYDIN