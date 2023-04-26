MHP Kars milletvekili adayları kim? 2023 MHP Kars milletvekili adayları tam listesi!

Yayınlanma: 26.04.2023 - 15:12

Güncelleme: 26.04.2023 - 15:12

Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, MHP'nin Kars milletvekili adayları açıklandı. Yurttaşlar, MHP Kars milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, MHP Kars milletvekili adayları kim? MHP Kars milletvekili adayları tam listesi! İşte, MHP Kars milletvekili adayları tam listesi...

MHP KARS MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

TANER GÖKÇEK

UĞUR BOY

HALİL KEREM AYDIN