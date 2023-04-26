MHP Kastamonu milletvekili adayları kim? 2023 MHP Kastamonu milletvekili adayları tam listesi!

Yayınlanma: 26.04.2023 - 15:13

Güncelleme: 26.04.2023 - 15:13

Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, MHP'nin Kastamonu milletvekili adayları açıklandı. Yurttaşlar, MHP Kastamonu milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, MHP Kastamonu milletvekili adayları kim? MHP Kastamonu milletvekili adayları tam listesi! İşte, MHP Kastamonu milletvekili adayları tam listesi...

MHP KASTAMONU MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

EMİN ÇINAR

ALPEREN ÖZMEN

ENGİN UZUNER