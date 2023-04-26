MHP Kastamonu milletvekili adayları kim? 2023 MHP Kastamonu milletvekili adayları tam listesi!
14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde MHP'nin Kastamonu milletvekilleri listesi yayımlandı. Peki, MHP Kastamonu milletvekili adayları kim? 2023 MHP Kastamonu milletvekili adayları tam listesi!
Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, MHP'nin Kastamonu milletvekili adayları açıklandı. Yurttaşlar, MHP Kastamonu milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, MHP Kastamonu milletvekili adayları kim? MHP Kastamonu milletvekili adayları tam listesi! İşte, MHP Kastamonu milletvekili adayları tam listesi...
MHP KASTAMONU MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
EMİN ÇINAR
ALPEREN ÖZMEN
ENGİN UZUNER
Resmi İlanlar
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