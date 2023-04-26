MHP Kayseri milletvekili adayları kim? 2023 MHP Kayseri milletvekili adayları tam listesi!
14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde MHP'nin Kayseri milletvekilleri listesi yayımlandı. Peki, MHP Kayseri milletvekili adayları kim? 2023 MHP Kayseri milletvekili adayları tam listesi!
Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, MHP'nin Kayseri milletvekili adayları açıklandı. Yurttaşlar, MHP Kayseri milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, MHP Kayseri milletvekili adayları kim? MHP Kayseri milletvekili adayları tam listesi! İşte, MHP Kayseri milletvekili adayları tam listesi...
MHP KAYSERİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
İSMAİL ÖZDEMİR
MUSTAFA BAKİ ERSOY
ADNAN İNCETOPRAK
METE KURT
MÜLAYİM GÜL AKARSU
ERGÜN ERYILMAZ
ERTUĞRUL YÜCEBAŞ
KAYHAN SARAÇ
MUSTAFA BOZKURT
BATUHAN BERKE BAŞPINAR
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