MHP Kayseri milletvekili adayları kim? 2023 MHP Kayseri milletvekili adayları tam listesi!

14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde MHP'nin Kayseri milletvekilleri listesi yayımlandı. Peki, MHP Kayseri milletvekili adayları kim? 2023 MHP Kayseri milletvekili adayları tam listesi!

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.04.2023 - 15:15
MHP Kayseri milletvekili adayları kim? 2023 MHP Kayseri milletvekili adayları tam listesi!
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Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, MHP'nin Kayseri milletvekili adayları açıklandı. Yurttaşlar, MHP Kayseri milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, MHP Kayseri milletvekili adayları kim? MHP Kayseri milletvekili adayları tam listesi! İşte, MHP Kayseri milletvekili adayları tam listesi...

MHP KAYSERİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

İSMAİL ÖZDEMİR

MUSTAFA BAKİ ERSOY

ADNAN İNCETOPRAK

METE KURT

MÜLAYİM GÜL AKARSU

ERGÜN ERYILMAZ

ERTUĞRUL YÜCEBAŞ

KAYHAN SARAÇ

MUSTAFA BOZKURT

BATUHAN BERKE BAŞPINAR


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