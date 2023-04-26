MHP Kilis milletvekili adayları kim? 2023 MHP Kilis milletvekili adayları tam listesi!

14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde MHP'nin Kilis milletvekilleri listesi yayımlandı. Peki, MHP Kilis milletvekili adayları kim? 2023 MHP Kilis milletvekili adayları tam listesi!

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.04.2023 - 16:47
MHP Kilis milletvekili adayları kim? 2023 MHP Kilis milletvekili adayları tam listesi!
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Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, MHP'nin Kilis milletvekili adayları açıklandı. Yurttaşlar, MHP Kilis milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, MHP Kilis milletvekili adayları kim? MHP Kilis milletvekili adayları tam listesi! İşte, MHP Kilis milletvekili adayları tam listesi...

MHP KİLİS MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

MUSTAFA DEMİR

FATİH KAYA


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