MHP Ardahan milletvekili adayları kim? 2023 MHP Ardahan milletvekili adayları tam listesi!

Yayınlanma: 26.04.2023 - 16:42

Güncelleme: 26.04.2023 - 16:42

Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, MHP'nin Ardahan milletvekili adayları açıklandı. Yurttaşlar, MHP Ardahan milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, MHP Ardahan milletvekili adayları kim? MHP Ardahan milletvekili adayları tam listesi! İşte, MHP Ardahan milletvekili adayları tam listesi...

MHP ARDAHAN MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

ONUR ÜMİT IŞIK

NURSEN OPALAY



