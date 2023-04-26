MHP Ardahan milletvekili adayları kim? 2023 MHP Ardahan milletvekili adayları tam listesi!

14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde MHP'nin Ardahan milletvekilleri listesi yayımlandı. Peki, MHP Ardahan milletvekili adayları kim? 2023 MHP Ardahan milletvekili adayları tam listesi!

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.04.2023 - 16:42
MHP Ardahan milletvekili adayları kim? 2023 MHP Ardahan milletvekili adayları tam listesi!
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Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, MHP'nin Ardahan milletvekili adayları açıklandı. Yurttaşlar, MHP Ardahan milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, MHP Ardahan milletvekili adayları kim? MHP Ardahan milletvekili adayları tam listesi! İşte, MHP Ardahan milletvekili adayları tam listesi...

MHP ARDAHAN MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

ONUR ÜMİT IŞIK

NURSEN OPALAY



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