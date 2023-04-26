MHP Kırklareli milletvekili adayları kim? 2023 MHP Kırklareli milletvekili adayları tam listesi!

Yayınlanma: 26.04.2023 - 15:22

Güncelleme: 26.04.2023 - 15:22

Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, MHP'nin Kırklareli milletvekili adayları açıklandı. Yurttaşlar, MHP Kırklareli milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, MHP Kırklareli milletvekili adayları kim? MHP Kırklareli milletvekili adayları tam listesi! İşte, MHP Kırklareli milletvekili adayları tam listesi...

MHP KIRKLARELİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

NUR AYBÜKE BAYBAŞ

GAMZE BOZDEMİR

ALAATTİN ERSAN ŞENYİĞİT