MHP Kırklareli milletvekili adayları kim? 2023 MHP Kırklareli milletvekili adayları tam listesi!
14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde MHP'nin Kırklareli milletvekilleri listesi yayımlandı. Peki, MHP Kırklareli milletvekili adayları kim? 2023 MHP Kırklareli milletvekili adayları tam listesi!
Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, MHP'nin Kırklareli milletvekili adayları açıklandı. Yurttaşlar, MHP Kırklareli milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, MHP Kırklareli milletvekili adayları kim? MHP Kırklareli milletvekili adayları tam listesi! İşte, MHP Kırklareli milletvekili adayları tam listesi...
MHP KIRKLARELİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
NUR AYBÜKE BAYBAŞ
GAMZE BOZDEMİR
ALAATTİN ERSAN ŞENYİĞİT
Resmi İlanlar
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