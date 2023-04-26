MHP Kırşehir milletvekili adayları kim? 2023 MHP Kırşehir milletvekili adayları tam listesi!

Yayınlanma: 26.04.2023 - 15:23

Güncelleme: 26.04.2023 - 15:23

Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, MHP'nin Kırşehir milletvekili adayları açıklandı. Yurttaşlar, MHP Kırşehir milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, MHP Kırşehir milletvekili adayları kim? MHP Kırşehir milletvekili adayları tam listesi! İşte, MHP Kırşehir milletvekili adayları tam listesi...

MHP KIRŞEHİR MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

ALİ AYDIN AKPINAR

MEHMET AY