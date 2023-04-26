MHP Kırşehir milletvekili adayları kim? 2023 MHP Kırşehir milletvekili adayları tam listesi!
14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde MHP'nin Kırşehir milletvekilleri listesi yayımlandı. Peki, MHP Kırşehir milletvekili adayları kim? 2023 MHP Kırşehir milletvekili adayları tam listesi!
Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, MHP'nin Kırşehir milletvekili adayları açıklandı. Yurttaşlar, MHP Kırşehir milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, MHP Kırşehir milletvekili adayları kim? MHP Kırşehir milletvekili adayları tam listesi! İşte, MHP Kırşehir milletvekili adayları tam listesi...
MHP KIRŞEHİR MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
ALİ AYDIN AKPINAR
MEHMET AY
Resmi İlanlar
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