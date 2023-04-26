MHP Kocaeli milletvekili adayları kim? 2023 MHP Kocaeli milletvekili adayları tam listesi!
14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde MHP'nin Kocaeli milletvekilleri listesi yayımlandı. Peki, MHP Kocaeli milletvekili adayları kim? 2023 MHP Kocaeli milletvekili adayları tam listesi!
Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, MHP'nin Kocaeli milletvekili adayları açıklandı. Yurttaşlar, MHP Kocaeli milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, MHP Kocaeli milletvekili adayları kim? MHP Kocaeli milletvekili adayları tam listesi! İşte, MHP Kocaeli milletvekili adayları tam listesi...
MHP KOCAELİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
SAFFET SANCAKLI
YUDUM KAŞIKÇI
EMRE KÜLCÜ
HAKTAN KALINTAŞ
HASAN GALYAN
CELALETTİN YAYLAK
SERKAN GÜNAYDIN
HALİL MAYA
MURAT BALTA
HAVVA KÖSE
MUHTEREN ÇAY
HACI ERTAN
İSA ARAZ
ABDÜLKADİR DANIŞMAZ
Resmi İlanlar
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