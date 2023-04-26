MHP Kocaeli milletvekili adayları kim? 2023 MHP Kocaeli milletvekili adayları tam listesi!

14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde MHP'nin Kocaeli milletvekilleri listesi yayımlandı. Peki, MHP Kocaeli milletvekili adayları kim? 2023 MHP Kocaeli milletvekili adayları tam listesi!

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.04.2023 - 15:28
MHP Kocaeli milletvekili adayları kim? 2023 MHP Kocaeli milletvekili adayları tam listesi!
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Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, MHP'nin Kocaeli milletvekili adayları açıklandı. Yurttaşlar, MHP Kocaeli milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, MHP Kocaeli milletvekili adayları kim? MHP Kocaeli milletvekili adayları tam listesi! İşte, MHP Kocaeli milletvekili adayları tam listesi...

MHP KOCAELİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

SAFFET SANCAKLI

YUDUM KAŞIKÇI

EMRE KÜLCÜ

HAKTAN KALINTAŞ

HASAN GALYAN

CELALETTİN YAYLAK

SERKAN GÜNAYDIN

HALİL MAYA

MURAT BALTA

HAVVA KÖSE

MUHTEREN ÇAY

HACI ERTAN

İSA ARAZ

ABDÜLKADİR DANIŞMAZ


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