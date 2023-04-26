MHP Konya milletvekili adayları kim? 2023 MHP Konya milletvekili adayları tam listesi!

Yayınlanma: 26.04.2023 - 15:30

Güncelleme: 26.04.2023 - 15:30

Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, MHP'nin Konya milletvekili adayları açıklandı. Yurttaşlar, MHP Konya milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, MHP Konya milletvekili adayları kim? MHP Konya milletvekili adayları tam listesi! İşte, MHP Konya milletvekili adayları tam listesi...

MHP KONYA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

MUSTAFA KALAYCI

KONUR ALP KOÇAK

CELİL ÇALIŞ

GÜZİDE ÇIPAN

HÜSEYİN KAVAS

BİLAL YİĞİT

MUSTAFA YAĞAN

MEHMET TURHAN

YASİN YAKAR

SALİH AKÇA

SONGÜL GİZEM YÜCEL

RAMAZAN UYAR

AYTEKİN MART

YAKUP KOCABAŞ

FATİH TOKLUCU