MHP Konya milletvekili adayları kim? 2023 MHP Konya milletvekili adayları tam listesi!
14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde MHP'nin Konya milletvekilleri listesi yayımlandı. Peki, MHP Konya milletvekili adayları kim? 2023 MHP Konya milletvekili adayları tam listesi!
Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, MHP'nin Konya milletvekili adayları açıklandı. Yurttaşlar, MHP Konya milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, MHP Konya milletvekili adayları kim? MHP Konya milletvekili adayları tam listesi! İşte, MHP Konya milletvekili adayları tam listesi...
MHP KONYA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
MUSTAFA KALAYCI
KONUR ALP KOÇAK
CELİL ÇALIŞ
GÜZİDE ÇIPAN
HÜSEYİN KAVAS
BİLAL YİĞİT
MUSTAFA YAĞAN
MEHMET TURHAN
YASİN YAKAR
SALİH AKÇA
SONGÜL GİZEM YÜCEL
RAMAZAN UYAR
AYTEKİN MART
YAKUP KOCABAŞ
FATİH TOKLUCU
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