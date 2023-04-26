MHP Kütahya milletvekili adayları kim? 2023 MHP Kütahya milletvekili adayları tam listesi!
14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde MHP'nin Kütahya milletvekilleri listesi yayımlandı. Peki, MHP Kütahya milletvekili adayları kim? 2023 MHP Kütahya milletvekili adayları tam listesi!
Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, MHP'nin Kütahya milletvekili adayları açıklandı. Yurttaşlar, MHP Kütahya milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, MHP Kütahya milletvekili adayları kim? MHP Kütahya milletvekili adayları tam listesi! İşte, MHP Kütahya milletvekili adayları tam listesi...
MHP KÜTAHYA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
AHMET ERBAŞ
MURAT GÜL
MEHMET DİNÇ
ARZU KURNAZ
ÜLKÜ GÖKÇEN KEHRİBAR
Resmi İlanlar
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