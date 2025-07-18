Cumhuriyet Gazetesi Logo
MHP'li Feti Yıldız'ın fotoğrafında dikkat çeken ayrıntı: Teröristbaşının yasaklı kitabı masasında

MHP'li Feti Yıldız'ın fotoğrafında dikkat çeken ayrıntı: Teröristbaşının yasaklı kitabı masasında

18.07.2025 11:08:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
MHP'li Feti Yıldız'ın fotoğrafında dikkat çeken ayrıntı: Teröristbaşının yasaklı kitabı masasında

MHP'li Feti Yıldız'ın odasında çekilen fotoğrafında ilginç bir ayrıntı ortaya çıktı. Yıldız'ın masasında Terör örgütü PKK'nin lideri Abdullah Öcalan'ın kitabı olduğu görüldü.

MHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız'ın sosyal medya hesabından paylaşmış olduğu bir fotoğrafta ilginç bir ayrıntı dikkat çekti. 

Yıldız'ın odasından çekilen fotoğrafta terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'ın ''Demokratik Kurtuluş ve Özgür Yaşamı İnşa (İmralı Notları)'' başlıklı kitabının yer aldığı görüldü. 

''VİCDAN EN BÜYÜK TERAZİDİR''

MHP'li Yıldız X hesabından paylaştığı fotoğrafa ''Vicdan en büyük terazidir o asla yanlış tartmaz'' notunu düştü. 

İlgili Konular: #MHP #Feti Yıldız

İlgili Haberler

'Silah bırakma' sonrası ilk kez... DEM Parti heyetinden, MHP'ye ziyaret: Devlet Bahçeli'den 'Ben ahrazım' yanıtı
'Silah bırakma' sonrası ilk kez... DEM Parti heyetinden, MHP'ye ziyaret: Devlet Bahçeli'den 'Ben ahrazım' yanıtı DEM Parti İmralı Heyeti, Meclis'te MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya geldi. Bahçeli, heyeti kapıda karşıladı. Görüşme sonrası tek açıklama Pervin Buldan'dan geldi. Bahçeli kendisinden açıklama bekleyen basına "Ben ahrazım" yanıtını verdi.
MHP’de ‘süreç’ istifaları: ‘Bebeğe kurşun sıkanlarla bir oldunuz’
MHP’de ‘süreç’ istifaları: ‘Bebeğe kurşun sıkanlarla bir oldunuz’ İmralı süreciyle birlikte MHP’de başlayan kan kaybı parti teşkilatlarına da yansıdı. Eski MHP Kocaeli Körfez İlçe Teşkilatı Yöneticisi Alptuğ Metin Aldemir, eski Kocaeli il başkanı Gökhan Özkara ve Isparta il başkanı İsa Yalçın istifa etti
MHP'de 'süreç' istifaları: Belediye meclisi üyesi, 'MHP-AKP-DEM ittifakıyla yürümeyeceğim' dedi
MHP'de 'süreç' istifaları: Belediye meclisi üyesi, 'MHP-AKP-DEM ittifakıyla yürümeyeceğim' dedi MHP'de 'süreç' istifalarının yeni adresi Trabzon oldu. Araklı Belediye Meclisi Ahmet Kaplan, "Bir Türk milliyetçisi olarak MHP-AKP-DEM ittifakının çıkmış olduğu yolda beraber yürümeyeceğim" diyerek MHP saflarından ayrıldığını duyurdu.