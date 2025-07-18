MHP'li Feti Yıldız'ın fotoğrafında dikkat çeken ayrıntı: Teröristbaşının yasaklı kitabı masasında

MHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız'ın sosyal medya hesabından paylaşmış olduğu bir fotoğrafta ilginç bir ayrıntı dikkat çekti.

Yıldız'ın odasından çekilen fotoğrafta terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'ın ''Demokratik Kurtuluş ve Özgür Yaşamı İnşa (İmralı Notları)'' başlıklı kitabının yer aldığı görüldü.

''VİCDAN EN BÜYÜK TERAZİDİR''

MHP'li Yıldız X hesabından paylaştığı fotoğrafa ''Vicdan en büyük terazidir o asla yanlış tartmaz'' notunu düştü.