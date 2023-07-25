MHP lideri Devlet Bahçeli CHP için adayını açıkladı
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP'de gerçekleşecek bir genel başkan değişiminde kimi destekleyeceğini açıkladı. Bahçeli, "CHP'de sınıf arkadaşım devam etmezse Ekrem'e karşı Özgür derim" dedi.
Cumhuriyet Halk Partisi’nde (CHP) seçim sonrasında başlayan “değişim” tartışması, kurultay günü yaklaştıkça alevlendi. Gemiyi limana sağlam ulaştıracağını defalarca söyleyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, son olarak "Ömrümün sonuna kadar Genel Başkanlık yapmak istemiyorum. Partinin ilkelerine bağlı, geçmişi temiz biri çıksa hemen bırakırım" açıklamasında bulundu. Kılıçdarolu'nun söz konusu açıklamalarının ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de 'gönlündeki' adayı açıkladı.
Olağanüstü toplanan TBMM Genel Kurul çıkışında basın mensuplarına açıklama yapan Bahçeli, CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in heyecanlı bir konuşma yaptığını söyleyerek, CHP'de gerçekleşecek bir genel başkan değişiminde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na karşı Özgür Özel'i destekleyeceğini söyledi. Bahçeli, "Özgür Bey'in konuşması çok heyecanlı yapılmış bir konuşma. Aynı zamanda kongre konuşması havasındaydı. Kongre konuşmasına benzer bir konuşma usulüyle. O bakımdan kendi kendime sordum; CHP'de sınıf arkadaşım devam etmezse Ekrem'e karşı Özgür derim" ifadelerini kullandı.
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