MHP listesinde tartışmalı isimler

Yayınlanma: 08 Nisan 2023 - 04:00

Güncelleme: 08 Nisan 2023 - 04:00

MHP, dün milletvekili aday listelerini YSK’ye teslim etti. Listelerde, MHP lideri Devlet Bahçeli’nin mevcut kadroyla “devam mesajı verdiği” görüldü.

Mevcut vekillerden Bursa Milletvekili Mustafa Hidayet Vahapoğlu, Eskişehir Milletvekili Metin Nurullah Sazak, Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan, Konya Milletvekili Esin Kara ve Mersin Milletvekili Baki Şimşek, listede yer almadı. Aycan’ın deprem bölgesindeki çalışma performansının eleştirildiği, Kara’nın ise bölgesindeki teşkilatla çalışmalarının istenilen seviyede olmadığı, Vahapoğlu’nun parti siyaset okulundaki performansı kaynaklı listede yer almadığı kaydedildi. Gün Sazak’ın anısına Eskişehir milletvekili olarak görev alan Nurullah Sazak da listede yer almadı. Sazak, ailesine vefa borcunun ödendiği belirtilerek, yeni listede yer verilmediği ifade edildi. Bahçeli’nin A kadrosu olarak da bilinen 15 kişilik Başkanlık Divanı’nın tamamı kendi seçim bölgelerinden yeniden birinci sıradan aday gösterildi.

ÜÇ İSİM GERİYE ÇEKİLDİ

2018’de Mersin birinci sıradan aday gösterilen ve adı daha önce Sinan Ateş cinayeti dosyasında geçen Olcay Kılavuz’a bu kez 4. sıradan yer verilmesi dikkat çekti. Yine 2018’de İstanbul 3. Bölge Milletvekili Arzu Erdem, bu kez 4. sıradan aday gösterildi. Erdem’in yerine eski İYİ Partili Hayati Arkaz’ın üçüncü sıradan aday gösterilmesi dikkat çekti. Ankara 2. Bölge Milletvekili Nevin Taşlıçay da aynı bölgede 3. sıraya kaydırıldı. Gaziantep’ten 2018’de liste başı aday gösterilen Ali Muhittin Taşdoğan, bu kez listede 3. sırada yer bulabildi.

Bahçeli’nin,“mevcut kadrolarla devam” mesajı vermesinin ardında milletvekillerinin parti içi disiplinine sadık kalması, saha ve Meclis çalışmalarındaki performansları olmak üzere üç ana kriterde değerlendirdiği öğrenildi. 5 dönemdir Adana’dan birinci sıradan listede yer alan Muharrem Varlı da Bahçeli’nin “vazgeçemediği isimler” arasında yer alarak dikkat çekti.

ÖZ CİNAYETİNİN HÜKÜMLÜSÜ ADAY



Ankara Cumhuriyet Savcısı Yardımcısı Doğan Öz cinayetinden hüküm giyen ancak daha sonra beraat ettirilen, MHP Merkez Yönetim Kurulu üyesi İbrahim Çiftçi Ankara birinci bölge dördüncü sıradan aday gösterildi.

Öte yandan MHP listelerinde sürpriz isimler de yer aldı. “Reis” filminde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ı canlandıran Özlem Balcı, Muğla birinci sıradan aday gösterildi. İYİ Parti’ye geçen Samsun Milletvekili Erhan Usta’nın yerine ise İstanbul Üniversitesi Rektör Yardımcısı İlyas Topsakal’ın, Samsun’dan birinci sıra aday gösterilmesi dikkat çekti. Partiden ihraç edilerek Demokrat Parti’ye geçen Ordu milletvekili Cemal Enginyurt’un yerini ise MHP Ordu İl Başkanı Naci Şanlıtürk aldı.

MHP’den aday adayı başvurusunda bulunan 31 il başkanından 20’sinin listelerde yer alması dikkat çekti. MHP’li Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı ile Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın da birinci sıradan milletvekili adayı oldu. Ayrıca bir önceki dönem Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan’ın yerine şair Abdürrahim Karakoç’un yakını Zuhal Karakoç Dora’nın aday gösterilmesi de dikkat çekti.