Savcı Doğan Öz cinayetinin sanığı İbrahim Çiftçi, MHP'den milletvekili adayı oldu

Yayınlanma: 07 Nisan 2023 - 12:59

Güncelleme: 07 Nisan 2023 - 13:17

12 Eylül 1980 öncesi öğrencilere yönelik saldırılar ve karanlık cinayetler ile kontrgerilla yapılanmasının üzerine giderek MHP’lilerin hedefi haline gelen Ankara Cumhuriyet Savcısı Doğan Öz, 24 Mart 1978 tarihinde aracının içinde kurşunlanarak öldürülmüştü.

Cinayetlerin sanıklarından biri olan ve daha sonra MHP'de Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyeliğine kadar yükselen İbrahim Çiftçi ise şimdi milletvekili olmaya hazırlanıyor.

Çiftçi, 14 Mayıs'ta yapılacak milletvekili seçimleri MHP’nin milletvekili aday listesine girdi. Çiftçi, Ankara 1’inci bölgeden 4'üncü sıradan milletvekili adayı gösterildi.

Savcı Doğan Öz, 24 Mart 1978 sabahı işe gitmek üzere evinden çıkıp arabasına bindiği sırada öldürülmüştü. Suikastın ardından 26 Aralık 1978'de yakalanan şüpheli İbrahim Çiftçi, ifadesinde Savcı Doğan Öz'ü öldürdüğünü itiraf etmişti. Yargılamalar sonucu hüküm giyen Çiftçi, 3 Ağustos 1979’da idama mahkum edildi. Acak Çiftçi, itirafa rağmen Askeri Yargıtay tarafından beraat ettirildi.