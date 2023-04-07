MHP'de 'adaylık' krizi: İkinci sıradan aday gösterildiği için istifa etti
MHP Karabük milletvekili adayı Murat Karagül, ikinci sıradan aday gösterildiği gerekçesiyle adaylıktan istifa ettiğini açıkladı.
Milliyetçi Hareket Partisi’nin (MHP) milletvekili aday listelerini 9 Nisan’dan önce açıklayacağını duyurmasının ardından aday listesi dün itibarı ile açıklandı. Karabük'te de MHP'nin ikinci sıra milletvekili adayı olarak açıklanan Murat Karagül, adaylığından çekilerek istifa etti. Dilekçesini İl Başkanlığına sunan Karagül'ün istifası kabul edildi.
Karagül'ün istifa gerekçesinin ikinci sıradan aday gösterilmesi olduğu öğrenildi.
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