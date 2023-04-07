MHP'de 'adaylık' krizi: İkinci sıradan aday gösterildiği için istifa etti

MHP Karabük milletvekili adayı Murat Karagül, ikinci sıradan aday gösterildiği gerekçesiyle adaylıktan istifa ettiğini açıkladı.

İHA
Yayınlanma: 07 Nisan 2023 - 18:27
MHP'de 'adaylık' krizi: İkinci sıradan aday gösterildiği için istifa etti
Abone Ol google-news

Milliyetçi Hareket Partisi’nin (MHP) milletvekili aday listelerini 9 Nisan’dan önce açıklayacağını duyurmasının ardından aday listesi dün itibarı ile açıklandı. Karabük'te de MHP'nin ikinci sıra milletvekili adayı olarak açıklanan Murat Karagül, adaylığından çekilerek istifa etti. Dilekçesini İl Başkanlığına sunan Karagül'ün istifası kabul edildi.

Karagül'ün istifa gerekçesinin ikinci sıradan aday gösterilmesi olduğu öğrenildi.


MHP istifa murat karagül

İlgili Haberler

İYİ Parti'den istifa etmişti: Yavuz Ağıralioğlu, Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Danışmanı ile görüştü

İYİ Parti'den istifa etmişti: Yavuz Ağıralioğlu, Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Danışmanı ile görüştü
Fenerbahçe'de yine 'Yönetim istifa' tezahüratı!

Fenerbahçe'de yine 'Yönetim istifa' tezahüratı!
Finlandiya'da hükümet istifasını sundu

Finlandiya'da hükümet istifasını sundu

En Çok Okunan Haberler