MHP Manisa milletvekili adayları kim? 2023 MHP Manisa milletvekili adayları tam listesi!

Yayınlanma: 26.04.2023 - 15:36

Güncelleme: 26.04.2023 - 15:36

Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, MHP'nin Manisa milletvekili adayları açıklandı. Yurttaşlar, MHP Manisa milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, MHP Manisa milletvekili adayları kim? MHP Manisa milletvekili adayları tam listesi! İşte, MHP Manisa milletvekili adayları tam listesi...

MHP MANİSA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

ERKAN AKÇAY

ALİ UÇAK

ŞEHNAZ GÜVENDİK ARIK

MUSTAFA ÜNVEREN

GÜNGÖR DİNÇER

SEVAL BAŞKESEN

HÜSEYİN ŞAHİN ERTURAN

NADİ SARI

DENİZ SEVİM

ÖZTÜRK DEMİR