MHP Manisa milletvekili adayları kim? 2023 MHP Manisa milletvekili adayları tam listesi!
14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde MHP'nin Manisa milletvekilleri listesi yayımlandı. Peki, MHP Manisa milletvekili adayları kim? 2023 MHP Manisa milletvekili adayları tam listesi!
Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, MHP'nin Manisa milletvekili adayları açıklandı. Yurttaşlar, MHP Manisa milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, MHP Manisa milletvekili adayları kim? MHP Manisa milletvekili adayları tam listesi! İşte, MHP Manisa milletvekili adayları tam listesi...
MHP MANİSA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
ERKAN AKÇAY
ALİ UÇAK
ŞEHNAZ GÜVENDİK ARIK
MUSTAFA ÜNVEREN
GÜNGÖR DİNÇER
SEVAL BAŞKESEN
HÜSEYİN ŞAHİN ERTURAN
NADİ SARI
DENİZ SEVİM
ÖZTÜRK DEMİR
Resmi İlanlar
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