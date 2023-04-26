MHP Mardin milletvekili adayları kim? 2023 MHP Mardin milletvekili adayları tam listesi!
14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde MHP'nin Mardin milletvekilleri listesi yayımlandı. Peki, MHP Mardin milletvekili adayları kim? 2023 MHP Mardin milletvekili adayları tam listesi!
Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, MHP'nin Mardin milletvekili adayları açıklandı. Yurttaşlar, MHP Mardin milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, MHP Mardin milletvekili adayları kim? MHP Mardin milletvekili adayları tam listesi! İşte, MHP Mardin milletvekili adayları tam listesi...
MHP MARDİN MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
FERHAN BOZKUŞ
MEHMET ERBOĞAN
MEHMET SAİT TEZDÖNEN
ZEYNİ ALBAYRAK
BEDRETTİN ASLAN
OKTAY ŞENGÜL
Resmi İlanlar
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