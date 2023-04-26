MHP Mardin milletvekili adayları kim? 2023 MHP Mardin milletvekili adayları tam listesi!

14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde MHP'nin Mardin milletvekilleri listesi yayımlandı. Peki, MHP Mardin milletvekili adayları kim? 2023 MHP Mardin milletvekili adayları tam listesi!

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.04.2023 - 15:39
MHP Mardin milletvekili adayları kim? 2023 MHP Mardin milletvekili adayları tam listesi!
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Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, MHP'nin Mardin milletvekili adayları açıklandı. Yurttaşlar, MHP Mardin milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, MHP Mardin milletvekili adayları kim? MHP Mardin milletvekili adayları tam listesi! İşte, MHP Mardin milletvekili adayları tam listesi...

MHP MARDİN MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

FERHAN BOZKUŞ

MEHMET ERBOĞAN

MEHMET SAİT TEZDÖNEN

ZEYNİ ALBAYRAK

BEDRETTİN ASLAN

OKTAY ŞENGÜL


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