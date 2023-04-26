MHP Mardin milletvekili adayları kim? 2023 MHP Mardin milletvekili adayları tam listesi!

Yayınlanma: 26.04.2023 - 15:39

Güncelleme: 26.04.2023 - 15:39

Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, MHP'nin Mardin milletvekili adayları açıklandı. Yurttaşlar, MHP Mardin milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, MHP Mardin milletvekili adayları kim? MHP Mardin milletvekili adayları tam listesi! İşte, MHP Mardin milletvekili adayları tam listesi...

MHP MARDİN MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

FERHAN BOZKUŞ

MEHMET ERBOĞAN

MEHMET SAİT TEZDÖNEN

ZEYNİ ALBAYRAK

BEDRETTİN ASLAN

OKTAY ŞENGÜL