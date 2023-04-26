MHP Malatya milletvekili adayları kim? 2023 MHP Malatya milletvekili adayları tam listesi!
14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde MHP'nin Malatya milletvekilleri listesi yayımlandı. Peki, MHP Malatya milletvekili adayları kim? 2023 MHP Malatya milletvekili adayları tam listesi!
Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, MHP'nin Malatya milletvekili adayları açıklandı. Yurttaşlar, MHP Malatya milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, MHP Malatya milletvekili adayları kim? MHP Malatya milletvekili adayları tam listesi! İşte, MHP Malatya milletvekili adayları tam listesi...
MHP MALATYA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
MEHMET CELAL FENDOĞLU
ÖMER EKİCİ
MESUT SAMANLI
SELMA ÇİÇEK
MUHSİN YİĞİT
UĞUR SEVİM
Resmi İlanlar
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