MHP Malatya milletvekili adayları kim? 2023 MHP Malatya milletvekili adayları tam listesi!

14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde MHP'nin Malatya milletvekilleri listesi yayımlandı. Peki, MHP Malatya milletvekili adayları kim? 2023 MHP Malatya milletvekili adayları tam listesi!

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.04.2023 - 15:34
MHP Malatya milletvekili adayları kim? 2023 MHP Malatya milletvekili adayları tam listesi!
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Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, MHP'nin Malatya milletvekili adayları açıklandı. Yurttaşlar, MHP Malatya milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, MHP Malatya milletvekili adayları kim? MHP Malatya milletvekili adayları tam listesi! İşte, MHP Malatya milletvekili adayları tam listesi...

MHP MALATYA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

MEHMET CELAL FENDOĞLU

ÖMER EKİCİ

MESUT SAMANLI

SELMA ÇİÇEK

MUHSİN YİĞİT

UĞUR SEVİM


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