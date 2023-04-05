Yayınlanma: 05 Nisan 2023 - 13:32

Güncelleme: 05 Nisan 2023 - 13:32

Forbes, bu yıl 37'nci kez Milyarderler Listesini yayınladı. Bu listede bazı Türk isimlerde yer alırken listeye göre Türkiye’nin en zengin üçüncü insanı Ali Erdemoğlu oldu. Peki, Ali Erdemoğlu kimdir, nereli, kaç yaşında? Ali Erdemoğlu mesleği ne? Türkiye'nin en zengin üçüncü insanı Ali Erdemoğlu serveti ne kadar? İşte ayrıntılar...

ALİ ERDEMOĞLU SERVETİ NE KADAR?

2022 yılında yayınlanan listede ise Ali Erdemoğlu, 1,5 milyar dolarla listenin 12. sırasında yer alıyordu. Bu yıl açıklanan listede servetini 3.2 milyar artırarak 4.7 milyar dolara ulaştıran Ali Erdemoğlu listede 3. sırada yer aldı.

ALİ ERDEMOĞLU KİMDİR?

Forbes’in 2023 yılında yayınladığı en zengin isimler listesinde Türkiye’nin en zengin üçüncü ismi olan Ali Erdemoğlu listenin birinci sırasında yer alan İbrahim Erdemoğlu ile kardeştir. Özellikle son dönemde kazandığı değerlerle adından sıkça bahsettiren SASA Polyester'in patronlarından birisidir. Ali Erdemoğlu aslen Adıyamanlıdır.

Erdemoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olan Ali Erdemoğlu ve İbrahim Erdemoğlu halıda kullanılan en büyük malzeme üreticisi SASA Polyester'in %75'inden fazlasına birlikte sahipler.İlk olarak 2015'te SASA'nın %51'ini 102 milyon dolara satın aldılar. SASA saha sonra büyük bir büyüme göstererek ülkemizin en önemli şirketlerinden biri haline geldi.SASA'nın patronlarından olan Ali Erdemoğlu 4.7 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zenginleri arasında dünyada 580'inci sırada, Türkiye'nin en zenginleri arasında ise 3. sırada yer aldı.